Le Feyenoord, leader, reprend la Vriendenloterij Eredivisie samedi face à Telstar. Son entraîneur, Giovanni van Bronckhorst, devrait modifier son équipe à plusieurs postes, selon les prévisions de Voetbalzone. Ces changements sont notamment liés au match de Ligue des champions prévu en milieu de semaine contre le Real Betis. La rencontre à Velsen-Zuid débutera à 20 h 00 et sera diffusée en direct sur ESPN 1.

Van Bronckhorst a évoqué vendredi l’état de forme de son effectif lors d’un point presse. Luciano Valente est sorti mercredi contre Côme, mais sera disponible samedi. « Je ne m’y attendais pas. Il ressentait une gêne aux ischio-jambiers à la mi-temps. Cela lui était déjà arrivé une fois l’an dernier. Heureusement, il n’y avait pas de lésion : c’était surtout lié à la position de son corps. Nous y avons remédié », a expliqué l’entraîneur du Feyenoord.

Tjark Ernst conserve sa place dans les buts du Feyenoord, avec Givairo Read au poste de latéral droit. Jeremiah St. Juste a ressenti de la fatigue contre Côme et sera remplacé par Tsuyoshi Wattanabe face à Telstar. Mika Mármol et Javi López complètent la défense du club de Rotterdam.

Au milieu de terrain, Oussama Targhalline est laissé au repos par son entraîneur et Sem Steijn sera titulaire. Gjivai Zechiël et Charles Vanhoutte conservent leur place dans le onze de départ du leader de Rotterdam.

Brillant contre Côme, Anis Hadj Moussa débutera sur l’aile droite. Nacho Ferri sera le point d’appui en attaque, tandis que Gaoussou Diarra, auteur d’une bonne entrée contre Côme, remplacera Valente sur le côté gauche.

Prochains matchs TEL Eredivisie 14:00 FEY

Composition probable du Feyenoord : Ernst ; Read, Wattanabe, Mármol, López ; Vanhoutte, Zechiël, Steijn ; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.