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Le Feyenoord reçoit samedi son voisin Excelsior à De Kuip. La grande question : Anis Hadj Moussa est-il assez en forme pour être titulaire ? Le derby de Rotterdam commencera à 18 h 45 et sera diffusé en direct sur ESPN 1.

Comme prévu, Tjark Ernst gardera les buts du Feyenoord. De droite à gauche, Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol et Javi López composeront la défense de l’équipe à domicile.

Pas de nouveau visage au milieu de terrain du Feyenoord. Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline et Gjivai Zechiël débuteront donc face à Excelsior.

Hadj Moussa est revenu des matches internationaux avec l’Algérie blessé à la cheville. Giovanni van Bronckhorst choisit donc de titulariser Jerayno Schaken sur l’aile droite.

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L’entraîneur du Feyenoord ne veut prendre aucun risque avec Hadj Moussa. Son équipe recevra en effet le FC Porto mardi lors de la phase de ligue de la Ligue des champions.

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« Je pense vraiment que Schaken est prêt. Il est aussi entré en jeu lors des matches précédents. Nous ne le faisons que lorsque nous avons confiance en un joueur. Je trouve qu’il possède des qualités qui peuvent nous être très utiles », a déclaré Van Bronckhorst vendredi lors d’un point presse.

Nacho Ferri mènera de nouveau l’attaque du Feyenoord, qui compte un point de retard sur le leader, le PSV. Luciano Valente sera une nouvelle fois aligné sur l’aile gauche.

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Le Feyenoord veut se racheter en Vriendenloterij Eredivisie. Peu avant la trêve internationale, l’équipe de Van Bronckhorst s’était en effet inclinée 5-3 sur le terrain du sc Heerenveen.

Composition probable du Feyenoord : Ernst ; Read, Watanabe, Mármol, López ; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.