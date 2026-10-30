Composition probable du Feyenoord : Giovanni van Bronckhorst trouve un remplaçant à Jeremiah St. Juste

Jeremiah St. Juste, blessé à la cheville, manquera le match de Feyenoord contre Fortuna Sittard samedi. Giovanni van Bronckhorst l’a annoncé vendredi en conférence de presse. La rencontre à De Kuip débutera dès 16 h 30 et sera diffusée en direct sur ESPN 3.

« Je suis certain que Jerry ne sera pas là demain. Nous espérons le remettre sur pied pour la semaine prochaine. Il ne figurera donc pas dans le groupe », a précisé l’entraîneur de Feyenoord vendredi, lors d’un point presse à Rotterdam-Sud.

Shaqueel van Persie et Reiss Nelson ont repris l’entraînement collectif et se rapprochent d’un retour à Feyenoord. « Je m’attends à les retrouver tous les deux la semaine prochaine. Reste à voir si ce sera contre l’Inter ou le sc Heerenveen. » Gijs Smal a été malade cette semaine, a ajouté Van Bronckhorst à son point médical.

Tjark Ernst gardera les buts contre Fortuna. Givairo Read occupera le flanc droit, tandis que Javi López, auteur d’une bonne entrée en jeu contre le PSV, jouera au poste d’arrière gauche. Tsuyoshi Watanabe et Mika Mármol formeront la charnière centrale des Rotterdamois.

Au milieu de terrain de Feyenoord, les noms sont connus. Charles Vanhoutte et Oussama Targhalline seront chargés de la récupération, tandis que Gjivai Zechiël aura la liberté de se projeter vers le but de Fortuna.

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Pas de surprise non plus en attaque pour l’équipe à domicile. Anis Hadj Moussa, à droite, et Luciano Valente, à gauche, occuperont les flancs contre les Limbourgeois. Nacho Ferri mènera l’attaque du leader de la Vriendenloterij Eredivisie.

Composition probable de Feyenoord : Ernst ; Read, Watanabe, Mármol, López ; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.