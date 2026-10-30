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imago-sport-1085029435.jpgDeFodi Images
Rian Rosendaal
Traduit par

Composition probable du Feyenoord : Giovanni van Bronckhorst a trouvé un remplaçant à Jeremiah St. Juste

Feyenoord vs Fortuna Sittard
Feyenoord
Fortuna Sittard
Eredivisie

Jeremiah St. Juste, blessé à la cheville, manquera samedi le match de Feyenoord contre Fortuna Sittard. Giovanni van Bronckhorst l’a annoncé vendredi en conférence de presse. La rencontre au De Kuip débutera dès 16 h 30 et sera diffusée en direct sur ESPN 3. 

« Je suis certain que Jerry ne sera pas là demain. Nous espérons qu’il sera prêt pour la semaine prochaine. Il ne fera donc pas partie du groupe », a précisé vendredi l’entraîneur de Feyenoord lors d’un point presse à Rotterdam-Zuid.

Shaqueel van Persie et Reiss Nelson ont repris l’entraînement avec le groupe et se rapprochent d’un retour à Feyenoord. « Je m’attends à ce qu’ils reviennent tous les deux la semaine prochaine. Reste à voir si ce sera contre l’Inter ou le sc Heerenveen. » Gijs Smal a été malade cette semaine, a ajouté Van Bronckhorst dans son point médical.

Tjark Ernst gardera les buts contre Fortuna. Givairo Read occupera le flanc droit, tandis que Javi López, auteur d’une bonne entrée en jeu contre le PSV, évoluera au poste de latéral gauche. Tsuyoshi Watanabe et Mika Mármol formeront la charnière centrale des Rotterdamois.

Au milieu de terrain de Feyenoord, les noms sont familiers. Charles Vanhoutte et Oussama Targhalline assureront la couverture, tandis que Gjivai Zechiël aura la liberté de se projeter vers le but de Fortuna.

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Pas de surprise non plus en attaque pour l’équipe à domicile. Anis Hadj Moussa (à droite) et Luciano Valente (à gauche) occuperont les ailes contre les Limbourgeois. Nacho Ferri mènera l’attaque du leader de la Vriendenloterij Eredivisie.

Composition probable de Feyenoord : Ernst ; Read, Watanabe, Mármol, López ; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

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