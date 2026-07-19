Tous les regards sont tournés vers le stade MetLife du New Jersey, qui accueillera ce dimanche la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Espagne, un match très attendu qui oppose le tenant du titre au champion d’Europe.

À l’approche du coup d’envoi, les compositions des deux équipes se précisent : les sélectionneurs Lionel Scaloni (Argentine) et Luis de la Fuente (Espagne) devraient aligner les mêmes joueurs qui ont mené leurs équipes en finale.

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Selon le journal catalan « Sport », les deux équipes devraient aligner les compositions suivantes :

Espagne :

Gardien : Unai Simón.

Défense : Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella.

Milieu de terrain : Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo.

Attaque : Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena.

Argentine :

Gardien : Emiliano Martínez.

Défense : Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.

Milieu de terrain : Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister.

Attaque : Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julián Álvarez.

Selon la presse espagnole, Luis de la Fuente devrait conserver le même onze que celui qui a dominé la France (2-0). En face, Lionel Scaloni n’envisagerait qu’une seule modification : l’entrée de Gonzalo Montiel à droite de la défense, en remplacement de Nahuel Molina.