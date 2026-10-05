Composition probable de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis pour la finale de la Coupe du Golfe 27

Tous les regards se tournent, mardi soir, vers le stade Al-Inmaa à Djeddah, pour suivre la rencontre très attendue entre les sélections d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis en finale de la Coupe du Golfe arabe « Gulf 27 », dans une grande attente du onze sur lequel s'appuieront le Grec Georgios Donis et le Croate Zlatko Dalic, en quête du titre.

L'équipe d'Arabie saoudite s'est qualifiée pour la finale après avoir franchi l'obstacle du Qatar aux tirs au but sur le score de 3-2, à l'issue d'un temps réglementaire et d'une prolongation conclus sur un nul vierge, tandis que l'équipe des Émirats arabes unis a décroché sa place en finale après une victoire sur Oman sur le score d'un but à zéro, les deux sélections se donnant ainsi un nouveau rendez-vous pour le titre du Golfe.

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Selon les dernières prévisions, Donis continue de s'appuyer sur Mohammed Al-Owais dans les buts de l'Arabie saoudite, après qu'il a joué un rôle de premier plan dans le parcours de la sélection dans le tournoi, avec le maintien des éléments titulaires ayant participé aux matchs précédents, en particulier dans la ligne arrière qui a contribué à préserver la cage inviolée.

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L'équipe d'Arabie saoudite devrait entamer la rencontre avec un onze composé de :

Gardien de but : Mohammed Al-Owais.

Ligne défensive : Mohammed Mazhri, Abdulelah Al-Amri, Jihad Dhukri, Mutaib Al-Harbi.

Milieu de terrain : Mohammed Kanno, Saleh Abu Al-Shamat, Nasser Al-Dawsari.

Ligne offensive : Sultan Mandash, Hammam Al-Hammami, Firas Al-Buraikan.

De l'autre côté, l'équipe des Émirats arabes unis aborde la rencontre sous la houlette de son entraîneur chevronné Zlatko Dalic, qui aspire à mener les Émirats arabes unis vers la conquête du titre du Golfe, en s'appuyant sur un groupe de ses éléments les plus en vue dans les différentes lignes, au premier rang desquels le gardien Khalid Eisa et l'attaquant Ousmane Camara.

L'équipe des Émirats arabes unis devrait aborder la rencontre avec le onze suivant :

Gardien de but : Khalid Eisa.

Ligne défensive : Marcus Meloni, Alaaeddine Zouhir, Lucas Pimenta, Ruben Canedo.

Milieu défensif : Mamadou Coulibaly, Issam Fayez.

Milieu offensif : Ali Saleh, Luan Pereira, Guilherme Bala.

Ligne offensive : Ousmane Camara.

Les deux sélections abordent la rencontre avec des ambitions divergentes : l'équipe d'Arabie saoudite cherche à profiter de l'organisation de la finale sur son sol et devant son public pour être sacrée championne, tandis que l'équipe des Émirats arabes unis espère revenir de Djeddah avec le trophée, après avoir réussi à écarter Oman et à atteindre la finale.

Le match devrait être le théâtre d'un fort duel tactique entre Donis et Dalic, d'autant que l'équipe d'Arabie saoudite a atteint la finale après avoir préservé sa cage inviolée lors de ses quatre matchs dans le tournoi, tandis que l'équipe des Émirats arabes unis a montré sa capacité à gérer les matchs à élimination directe, faisant de la finale l'ultime test pour les deux sélections dans le Gulf 27.