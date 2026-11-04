L’Ajax compte plusieurs absents pour son déplacement sur le terrain du FC Midtjylland, jeudi en Ligue Conférence. L’entraîneur Míchel Sánchez devra donc trouver la bonne formule pour composer un onze solide. Cette rencontre européenne au Danemark débutera à 18 h 45 et sera diffusée en direct sur Ziggo Sport Select.

Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Viktor Tsygankov et Anton Gaaei manqueront le match de jeudi avec l’Ajax, a-t-on appris mercredi. Simon Adingra, Kasper Dolberg et Yves Bissouma sont également indisponibles. Steven Berghuis et Daley Blind sont de nouveau aptes, et une place de titulaire se profile pour Berghuis.

Marc ter Stegen gardera les buts à la MCH Arena. Lucas Rosa, à droite, et Owen Wijndal, à gauche, occuperont les postes de latéraux. Aaron Bouwman et Youri Baas formeront la charnière centrale de l’Ajax face à Midtjylland.

Avec ces nombreuses absences, Míchel doit trouver une solution au milieu de terrain. Le capitaine Davy Klaassen et Jorthy Mokio seront cette fois accompagnés d’Oscar Gloukh, habituellement utilisé comme ailier gauche par l’entraîneur espagnol.

Déjà entré en jeu à plusieurs reprises, Berghuis sera cette fois titulaire avec l’Ajax. Tolu Arokodare sera le point d’appui le plus avancé des visiteurs d’Amsterdam, avec Abdellah Ouazane sur le côté gauche.

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L’Ajax a bien préparé ce rendez-vous de jeudi en s’imposant 1-0 face à l’AZ. Midtjylland a remporté un match spectaculaire contre le FC Nordsjælland (3-2) et occupe la tête de la Superligaen avec deux points d’avance sur son poursuivant, le FC Copenhague.

Composition probable de l’Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal ; Mokio, Klaassen, Gloukh ; Berghuis, Tolu, Ouazane.