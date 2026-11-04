L’Ajax compte de nombreux absents pour son déplacement sur le terrain du FC Midtjylland, jeudi en Ligue Conférence. L’entraîneur Míchel Sánchez doit donc trouver la bonne formule pour aligner une équipe solide. Cette rencontre européenne au Danemark débutera à 18 h 45 et sera diffusée en direct sur Ziggo Sport Select.

Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Viktor Tsygankov et Anton Gaaei manqueront à l’Ajax jeudi, comme cela a été annoncé mercredi. Simon Adingra, Kasper Dolberg et Yves Bissouma ne sont pas disponibles non plus. Steven Berghuis et Daley Blind sont de nouveau aptes, même s’il est encore trop tôt pour que Berghuis débute.

Marc ter Stegen sera dans les buts à la MCH Arena. Lucas Rosa occupera le poste de latéral droit et Owen Wijndal celui de latéral gauche. Aaron Bouwman et Youri Baas formeront la charnière centrale de la défense amstellodamoise face à Midtjylland.

Avec ces nombreuses absences, Míchel doit aussi trouver une solution au milieu de terrain. L’entraîneur espagnol a déjà indiqué que Daley Blind était sérieusement envisagé au poste de numéro 6. Le capitaine Davy Klaassen et Jorthy Mokio semblent, eux, assurés d’être titulaires.

Oscar Gloukh, souvent aligné à l’aile gauche par Míchel, devra pallier les absences sur le côté droit. Berghuis n’est pas encore suffisamment en forme pour débuter, mais il sera sur le banc. Tolu Arokodare sera l’avant-centre de l’équipe amstellodamoise, avec Abdellah Ouazane sur la gauche.

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L’Ajax a bien préparé ce rendez-vous de jeudi en battant l’AZ 1-0. Midtjylland s’est imposé 2-3 face au FC Nordsjælland au terme d’une rencontre spectaculaire et occupe la tête de la Superligaen avec deux points d’avance sur son poursuivant, le FC Copenhague.

Composition probable de l’Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal ; Blind, Mokio, Klaassen ; Gloukh, Tolu, Ouazane.