Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

L’Ajax reprend la Ligue Conférence jeudi avec un match à domicile contre le FC Thun. L’entraîneur Míchel Sánchez modifie son onze à plusieurs postes, car le Classique face au Feyenoord aura lieu dimanche. Le match à la Johan Cruijff ArenA débutera à 18 h 45 et sera diffusé en direct sur Ziggo Sport Select.

Laissé de côté contre l’ADO La Haye, Marc ter Stegen retrouve sa place dans les buts de l’Ajax, qui aborde une semaine importante. Lucas Rosa, à droite, et Owen Wijndal, à gauche, occuperont les postes de latéraux. Thilo Kehrer et Aaron Bouwman formeront la charnière centrale.

Youri Baas monte au milieu de terrain, car Yves Bissouma n’est pas autorisé à jouer. Le capitaine Davy Klaassen et Sofyan Amrabat complètent le milieu de l’équipe à domicile.

Rayane Bounida reçoit sa chance de Míchel au poste d’ailier droit. Marcos Leonardo pourra de nouveau faire ses preuves en pointe. Oscar Gloukh devra alimenter l’attaque depuis le côté gauche.

Publicité Publicité

L’entraîneur espagnol a déclaré mercredi en conférence de presse que Julian Brandt et Anton Gaaei ne pouvaient pas disputer deux fois 90 minutes. Ils seront donc préservés pour le choc de dimanche contre le Feyenoord. Jorthy Mokio sera indisponible pendant quelque temps en raison d’une blessure.

Related Topics

Dimanche, l’Ajax n’a guère été inquiété par l’ADO, battu 3-0. Le club d’Amsterdam ne compte ainsi qu’un point de retard sur le PSV, leader de la Vriendenloterij Eredivisie.

Neuvième, le FC Thun occupe le milieu du classement du championnat suisse. Le week-end dernier, il s’est incliné de justesse (3-2) face aux Young Boys, deuxièmes.

Publicité

Composition probable de l’Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Kehrer, Bouwman, Wijndal ; Amrabat, Klaassen, Baas ; Bounida, Leonardo, Gloukh.