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L'Ajax reprend la Vriendenloterij Eredivisie dimanche à domicile contre l'ADO Den Haag. Míchel Sanchez devrait modifier son onze à quelques postes. Le match à la Johan Cruijff ArenA débutera à 14 h 30 et sera diffusé en direct sur ESPN 3.

Marc ter Stegen gardera les buts de l'Ajax. Anton Gaaei est de nouveau apte, mais Lucas Rosa débutera au poste d'arrière droit. Thilo Kehrer retrouvera sa place dans l'axe, aux côtés d'Aaron Bouwman. Owen Wijndal occupera une nouvelle fois le poste d'arrière gauche.

Sofyan Amrabat est suffisamment remis pour débuter avec l'équipe locale. Youri Baas et Davy Klaassen compléteront le milieu de terrain de l'Ajax face aux visiteurs de La Haye. Julian Brandt n'est pas encore assez en forme pour être titulaire.

Devant, Oscar Gloukh passera sur le côté droit, car Abdellah Ouazane retrouvera le flanc gauche. L'ailier a propulsé le Maroc en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations la semaine dernière grâce à son premier but en sélection. Tolu Arokodare mènera une nouvelle fois l'attaque de l'Ajax.

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L'Ajax semblait se diriger vers une victoire 2-1 contre le FC Twente avant la trêve internationale. Mais un penalty accordé très tardivement aux Tukkers lui a finalement fait perdre des points à Enschede.

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L'ADO a battu le Sparta Rotterdam 3-1 il y a deux semaines et occupe désormais la dix-septième place. Son nouvel entraîneur, Maurice Steijn, revient à l'Ajax, où il a travaillé quelques mois en 2023.

Une semaine importante attend l'Ajax sur plusieurs fronts. Le FC Thun l'attend jeudi en Ligue Conférence, puis le Klassieker contre le Feyenoord est au programme dimanche prochain.

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Composition probable de l'Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Bouwman, Kehrer, Wijndal ; Baas, Amrabat, Klaassen ; Gloukh, Tolu, Ouazane.