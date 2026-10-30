L’Ajax reçoit l’AZ samedi pour le choc de Vriendenloterij Eredivisie. Míchel Sánchez alignera une équipe solide du côté d’Amsterdam, prédit Voetbalzone. Le coup d’envoi sera donné à 21 h et le match sera diffusé en direct sur ESPN 2.

Daley Blind est entré en jeu peu avant la fin du match contre le Sparta Rotterdam et sera disponible face à l’AZ, même si le joueur expérimenté ne débutera pas. Il en va de même pour Steven Berghuis, de nouveau en forme. Caio Henrique, Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Simon Adingra et Oliver Edvardsen sont indisponibles.

Marc ter Stegen sera dans les buts, avec Lucas Rosa titulaire au poste de latéral droit. Aaron Bouwman retrouvera une place en défense centrale, tandis que Youri Baas quittera son poste de latéral gauche pour évoluer dans l’axe. Owen Wijndal débutera sur le côté gauche.

Pas de surprise au milieu de terrain de l’Ajax. Jorthy Mokio et Sofyan Amrabat devront apporter équilibre et maîtrise. Julian Brandt fera le lien avec la ligne d’attaque de l’équipe à domicile.

Le capitaine Davy Klaassen sera de nouveau utilisé comme ailier droit, aux dépens de Viktor Tsyhankov. Tolu Arokodare et Abdellah Ouazane compléteront l’attaque de l’équipe de Míchel contre l’AZ.

Prochains matchs AJX Eredivisie 16:00 AZ

L’Ajax a fait le plein de confiance grâce à une victoire 2-1 arrachée de haute lutte contre le Sparta. L’AZ veut, de son côté, prendre sa revanche après sa défaite 2-0 à domicile face au FC Twente la semaine dernière, concédée après deux coups portés par son adversaire en fin de match.

Composition probable de l’Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal ; Mokio, Amrabat, Brandt ; Klaassen, Arokodare, Ouazane.