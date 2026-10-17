Composition probable de l’Ajax : Míchel multiplie les changements à Groningue

Trois jours après sa douloureuse défaite (2-1) face à Hajduk Split, l’Ajax doit affronter le FC Groningen. L’entraîneur Míchel Sánchez devrait modifier son onze à plusieurs postes, selon les prévisions de Voetbalzone. La rencontre dans le Grand Nord débutera dimanche à 16 h 45 et sera diffusée en direct sur ESPN 2.

Marc ter Stegen sera de nouveau dans les buts de l’Ajax. Lucas Rosa fait son retour au poste de latéral droit, ce qui permet à Thilo Kehrer de se replacer dans l’axe de la défense. Youri Baas l’accompagnera, tandis qu’Aaron Bouwman prendra place sur le banc. Owen Wijndal remplace Joffre Torrents au poste de latéral gauche.

Au milieu de terrain, Sofyan Amrabat cède sa place à Jorthy Mokio au poste de sentinelle. Davy Klaassen et Julian Brandt conservent leur place de titulaire à Groningue, tandis qu’Yves Bissouma pourrait entrer en jeu.

Viktor Tsygankov débutera de nouveau sur l’aile droite, Simon Adingra n’étant pas encore tout à fait prêt à jouer. Tolu Arokodare occupera la pointe de l’attaque et Oscar Gloukh sera cette fois préféré à Abdellah Ouazane sur le flanc gauche.

L’entraîneur espagnol ne pourra pas compter sur Kasper Dolberg et Steven Berghuis en attaque. L’avant-centre et l’ailier sont indisponibles dimanche en raison de blessures.

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Une semaine difficile, donc, pour l’Ajax, qui a perdu des points face au NEC (1-1) et subi une défaite en Ligue Conférence. Le FC Groningen, lui, a fait le plein de confiance grâce à une victoire éclatante (1-5) contre Excelsior.

Composition probable de l’Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal ; Mokio, Klaassen, Brandt ; Tysgankov, Tolu, Gloukh.