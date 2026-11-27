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L’Ajax devrait aligner une équipe largement remaniée dimanche après-midi face à Feyenoord. Míchel Sánchez semble prêt à effectuer pas moins de sept changements par rapport au match de Ligue Conférence contre le FC Thun (4-0), notamment en défense et en attaque.

Jeudi soir, Míchel avait décidé de ménager plusieurs cadres en vue du Klassieker. L’entraîneur espagnol avait procédé à neuf changements par rapport au match d’Eredivisie contre l’ADO La Haye, mais son équipe s’était tout de même facilement imposée face aux Suisses.

Au stade De Kuip, Míchel devrait retrouver ses titulaires habituels. Marc ter Stegen prendra place dans les buts, tandis que trois des quatre défenseurs alignés d’entrée contre le FC Thun devraient perdre leur place.

Thilo Kehrer, Dies Janse et Daley Blind devraient céder leur place à Lucas Rosa, Aaron Bouwman et Youri Baas. Owen Wijndal est le seul défenseur qui devrait conserver sa place de titulaire. Il aura droit à un duel intéressant avec Anis Hadj Moussa sur le flanc gauche.

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Au milieu de terrain, Míchel ne devrait procéder qu’à un seul changement. Sofyan Amrabat et Julian Brandt devraient conserver leur place, tandis qu’Yves Bissouma retrouverait le onze de départ aux dépens de Rayane Bounida.

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Bissouma n’était pas qualifié pour jouer jeudi soir et devrait donc être frais au coup d’envoi à Rotterdam. Le Malien et Amrabat devront apporter équilibre et expérience au milieu de terrain de l’Ajax, tandis que Brandt pourra se consacrer davantage au jeu offensif.

L’attaque de l’Ajax devrait être entièrement remaniée. Oliver Edvardsen, Marcos Leonardo et Abdellah Ouazane risquent tous de perdre leur place de titulaire, Tolu Arokodare et Oscar Gloukh étant attendus de retour dans l’équipe.

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La principale incertitude concerne le flanc droit. Même si Bounida a fait bonne impression jeudi soir contre le FC Thun, Míchel semble privilégier l’option plus sûre que représente Davy Klaassen.

L’Ajax, deuxième de l’Eredivisie, abordera ce choc face à Feyenoord, actuellement cinquième. Allard Lindhout donnera le coup d’envoi du Klassieker dimanche après-midi à 14 h 30 au stade De Kuip.

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Composition probable de l’Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal ; Amrabat, Bissouma, Brandt ; Klaassen, Tolu, Gloukh.