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imago-sport-1084343589.jpgANP
Rian Rosendaal
Traduit par

Composition probable de l’Ajax face au Hajduk Split : Míchel Sánchez choisit entre Oscar Gloukh et Abdellah Ouazane en attaque

Hajduk Split vs Ajax
Hajduk Split
Ajax
Ligue Conférence

L’Ajax entame jeudi son aventure en Ligue Conférence sur la pelouse de Hajduk Split. L’entraîneur Míchel Sánchez devrait s’appuyer en grande partie sur ses titulaires habituels, avec toutefois un changement en attaque, selon les prévisions de Voetbalzone. La rencontre européenne débutera à 18 h 45 et sera diffusée en direct sur Ziggo Sport Select.

Kasper Dolberg, Steven Berghuis, Daley Blind, Caio Henrique, Anton Gaaei, Simon Adringa et Yves Bissouma ne figurent pas dans le groupe de l’Ajax. Míchel a en revanche emmené le gardien Aymean El Hani et le milieu Mohamed Abdalla à Split.

Marc Ter Stegen devrait garder le but de l’Ajax. Lucas Rosa, à droite, et Owen Wijndal, à gauche, devraient occuper les postes de latéraux face à Hajduk. Thilo Kehrer et Youri Baas formeraient la charnière centrale de la défense amstellodamoise.

Sofyan Amrabat devra assurer l’équilibre au milieu de terrain, tandis que le capitaine Davy Klaassen apportera son expérience. Julian Brandt fera le lien avec l’attaque de l’Ajax.

Viktor Tsygankov aura pour mission d’apporter le danger depuis le côté droit. Cette fois, Míchel devrait choisir Abdellah Ouazane plutôt qu’Oscar Gloukh sur le flanc gauche. Tolu Arokodare, buteur face au NEC, sera le point d’appui en attaque.

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15 oct. 2026

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L’Ajax veut prendre sa revanche après son décevant match nul 1-1 contre le NEC. Hajduk est en tête du championnat croate après sa victoire 2-1 contre son grand rival, le Dinamo Zagreb, le week-end dernier.

Composition probable de l’Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal ; Klaassen, Amrabat, Brandt ; Tsygankov, Tolu, Ouazane.

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