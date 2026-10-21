Composition probable de l’Ajax : deux nouveaux noms en attaque face à l’Atalanta

L’Ajax affronte l’Atalanta jeudi en Ligue Conférence. Míchel Sánchez devrait apporter quelques changements par rapport à la victoire 2-5 contre le FC Groningen dimanche, selon les prévisions de Voetbalzone. Le match à la Johan Cruyff Arena débutera à 21 h 00 et sera diffusé en direct sur Ziggo Sport Select.

Steven Berghuis et Daley Blind ont repris l’entraînement, mais ne sont pas disponibles face à l’Atalanta. Anton Gaaei, Simon Adingra, Caio Henrique et Oliver Edvardsen se remettent eux aussi encore de blessures.

Marc ter Stegen sera dans les buts jeudi, tandis que Thilo Kehrer retrouvera son poste d’arrière droit. Owen Wijndal occupera de nouveau le poste d’arrière gauche, avec Youri Baas et Aaron Bouwman dans l’axe de la défense amstellodamoise.

Sofyan Amrabat assurera l’équilibre au milieu de terrain de l’Ajax. Davy Klaassen, qui évoluait en ailier droit décrocheur contre Groningen, sera également titulaire, et Julian Brandt sera chargé d’apporter l’impulsion offensive dans ce secteur.

Oscar Gloukh sera préféré à Viktor Tsygankov sur le côté droit de l’attaque, tandis qu’Abdellah Ouazane débutera sur l’aile gauche. Tolu Arokodare remplacera Marcos Leonardo à la pointe de l’attaque face à l’Atalanta.

L’Ajax a donc fait le plein de confiance grâce à une large victoire à Groningue. L’Atalanta a bien réagi face à l’AC Milan dimanche, mais a finalement quitté San Siro sur une défaite 3-2.

Composition probable de l’Ajax : Ter Stegen ; Kehrer, Baas, Bouwman, Wijndal ; Brandt, Amrabat, Klaassen ; Gloukh, Tolu, Ouazane.