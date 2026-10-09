L’Ajax reprend l’Eredivisie, sponsorisée par la Vriendenloterij, samedi à domicile contre NEC. L’entraîneur Míchel doit composer avec plusieurs problèmes de blessures et va donc devoir remanier son équipe. Le coup d’envoi à la Johan Cruijff ArenA sera donné à 21 heures et le match sera diffusé en direct sur ESPN 1.

Míchel ne peut pas compter sur Anton Gaaei, Caio Henrique, Daley Blind, Steven Berghuis et Kasper Dolberg en raison de blessures. Simon Adingra et Yves Bissouma peuvent faire leurs débuts samedi, comme l’a indiqué le technicien espagnol lors d’un point presse. Aaron Bouwman est de nouveau apte après une blessure.

Marc ter Stegen sera dans les buts contre NEC. Lucas Rosa (à droite) et Owen Wijndal (à gauche) occuperont les couloirs. Thilo Kehrer et Youri Baas formeront la charnière de la défense amstellodamoise.

Pas de surprise au milieu de terrain de l’Ajax. Jorthy Mokio, Davy Klaassen et Julian Brandt débuteront donc pour cette reprise de l’Eredivisie.

Pas de Berghuis donc, ce qui offre une chance à Viktor Tsygankov sur le côté droit de l’attaque. Oscar Gloukh évoluera à gauche, avec Tolu Arokodare en pointe pour l’équipe à domicile.

Prochains matchs AJX Eredivisie 15:00 NEC

L’Ajax doit gagner pour rester au contact des équipes de tête. En outre, une bonne répétition générale serait souhaitable en vue du rendez-vous de jeudi contre Hajduk Split en Conference League.

Composition probable de l’Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal ; Mokio, Klaassen, Brandt ; Tsygankov, Arokodare, Gloukh.