Feyenoord retrouve la Ligue des champions mercredi, face au Real Betis lors de la phase de ligue. Giovanni van Bronckhorst devrait aligner une équipe solide en Espagne, selon Voetbalzone. Le match à Séville débutera à 21 h et sera diffusé en direct sur Ziggo Sport Select.

Samedi dernier, Van Bronckhorst avait titularisé Thijs Kraaijeveld, Sem Steijn et Gaoussou Diarra contre Telstar (victoire 4-3). Ces joueurs ne devraient pas débuter mercredi face au Real Betis.

Tjark Ernst gardera le but de Feyenoord, avec Givairo Read à droite et Mika Mármol à gauche sur les côtés de la défense. Jeremiah St. Juste retrouvera l’axe, aux côtés de Tsuyoshi Watanabe.

Au milieu de terrain, Oussama Targhalline remplacera Steijn, auteur d’un doublé contre Telstar. Charles Vanhoutte et Gjivai Zechiël compléteront l’entrejeu de Feyenoord en Espagne.

Anis Hadj Moussa occupera le poste d’ailier droit mercredi, tandis que Luciano Valente retrouvera le flanc gauche. Nacho Ferri sera l’avant-centre du dispositif à trois attaquants des visiteurs.

La semaine dernière, Feyenoord s’est imposé de manière impressionnante contre Côme (3-2). Le Real Betis a battu le FC Porto 3-2, avant de s’incliner trois jours plus tard à domicile contre le FC Barcelone (2-5).

Composition probable de Feyenoord : Ernst ; Read, St. Juste, Wattanabe, Mármol ; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.