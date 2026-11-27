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Feyenoord reçoit l’Ajax dimanche après-midi au De Kuip et espère enfin mettre fin à une série particulièrement décevante lors du Klassieker. À l’approche de ce choc, Giovanni van Bronckhorst doit faire plusieurs choix difficiles, notamment dans l’axe de la défense et à la pointe de l’attaque.

Feyenoord a perdu ses quatre derniers matches et n’a plus gagné depuis sept rencontres. Le club de Rotterdam s’est incliné 2-3 le week-end dernier face à Excelsior, autre club de la ville, puis 0-1 mardi contre le FC Porto sur la scène européenne.

Malgré la défaite face aux Portugais, la prestation de son équipe devrait avoir donné confiance à Van Bronckhorst. L’entraîneur ne semble donc pas vouloir apporter de changements majeurs à son onze de départ pour affronter l’Ajax.

Florian Kastenmeier devrait conserver sa place dans les buts de Feyenoord. Le gardien allemand a fait forte impression lors de ses débuts contre le FC Porto, après que Tjark Ernst a perdu sa place de titulaire en raison de performances décevantes.

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Dans l’axe de la défense, Van Bronckhorst fait face à un choix intéressant. Thijs Kraaijeveld et Mika Mármol ont formé une solide charnière centrale contre le FC Porto et devraient donc être à nouveau associés face à l’Ajax.

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Tsuyoshi Watanabe devrait alors se contenter d’une place sur le banc. Givairo Read et Javi López sont attendus sur les côtés de la défense, tandis que le milieu de terrain devrait être composé de Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte et Oussama Targhaline.

Le retour d’Anis Hadj Moussa constitue une excellente nouvelle pour Feyenoord. L’ailier a disputé 90 minutes dès son retour, mardi contre le FC Porto. Face à l’Ajax, il devrait de nouveau évoluer sur le flanc droit, avec Luciano Valente à gauche.

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La principale incertitude en attaque concerne le poste d’avant-centre. Alors que Shaqueel van Persie avait été préféré à Nacho Ferri en milieu de semaine, Van Bronckhorst semble finalement vouloir miser de nouveau sur l’attaquant espagnol pour le Klassieker.

Jakub Moder devrait retrouver le groupe de Feyenoord pour ce match après une longue absence. Jordan Bos, Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Jeremiah St. Juste et Tijme Wessels restent indisponibles.

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L’enjeu du Klassieker est important pour Feyenoord, cinquième d’Eredivisie avec 25 points en treize matches. En cas de victoire, le club de Rotterdam reviendrait à hauteur de l’Ajax au nombre de points. Le coup d’envoi sera donné dimanche à 14 h 30 au De Kuip.

Composition probable de Feyenoord : Kastenmeier ; Read, Kraaijeveld, Mármol, López ; Zechiël, Vanhoutte, Targhaline ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.