Feyenoord va tenter samedi de ravir la première place à l’AZ. Les Rotterdamois devraient pour cela s’appuyer sur une composition familière, prédit Voetbalzone. Le choc d’Eredivisie à De Kuip débutera à 18 h 45 et sera diffusé en direct sur ESPN 1.

Tjark Ernst sera dans les buts face au leader venu d’Alkmaar. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe et Mika Marmól composeront de droite à gauche la défense de Feyenoord. Watanabe est de nouveau apte après avoir contracté une blessure avec la sélection japonaise.

Oussama Targhalline et Charles Vanhoutte devront apporter le contrôle au milieu de terrain de Feyenoord. Gjivai Zechiël, qui a récemment débuté avec l’équipe des Pays-Bas, sera l’élément le plus offensif de cette ligne.

Anis Hadj Moussa est à nouveau totalement remis et débutera à son poste habituel d’ailier droit, avec Luciano Valente chargé d’apporter le danger depuis le côté gauche. Nacho Ferri sera le point d’appui dans l’axe de l’attaque.

En cas de victoire, Feyenoord compterait un point d’avance sur l’AZ et s’emparerait de la première place. La confiance est là, car avant la trêve internationale, le club rotterdamois s’est imposé 0-7 contre le PEC Zwolle puis 5-0 face au FC Utrecht.

Prochains matchs FEY Eredivisie 12:45 AZ

Composition probable de Feyenoord : Ernst ; Read, Watanabe, St. Juste, Marmól ; Targhalline, Vanhoutte, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.