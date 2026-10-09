Feyenoord va tenter samedi de ravir la première place à l’AZ. Les Rotterdamois devraient le faire avec une composition familière, prédit Voetbalzone. Le choc d’Eredivisie à De Kuip débutera à 18 h 45 et sera diffusé en direct sur ESPN 1.

Tjark Ernst sera dans les buts face au leader venu d’Alkmaar. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe et Mika Marmól composeront de droite à gauche la défense de Feyenoord. Watanabe est de nouveau apte après avoir contracté une blessure avec la sélection japonaise.

Oussama Targhalline et Charles Vanhoutte devront assurer le contrôle dans l’entrejeu de Feyenoord. Gjivai Zechiël, qui a récemment fait ses débuts avec l’équipe des Pays-Bas, sera l’élément le plus offensif de cette ligne.

Anis Hadj Moussa est de nouveau totalement remis et débutera à son poste habituel d’ailier droit, avec Luciano Valente chargé d’apporter le danger sur le côté gauche. Nacho Ferri sera le point d’appui dans l’axe de l’attaque.

En cas de victoire, Feyenoord compterait un point d’avance sur l’AZ et s’emparerait de la première place. La confiance est bien présente, puisque avant la trêve internationale, le club rotterdamois s’est imposé 0-7 contre le PEC Zwolle puis 5-0 face au FC Utrecht.

Prochains matchs FEY Eredivisie 12:45 AZ

Composition probable de Feyenoord : Ernst ; Read, Watanabe, St. Juste, Marmól ; Targhalline, Vanhoutte, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.