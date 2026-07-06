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Composition officielle : Yamal défie Cristiano dans le clasico Espagne-Portugal

Portugal vs Espagne
Portugal
Espagne
Coupe du monde
L. Yamal
C. Ronaldo
Portugal
Espagne
É.-U.

Qui se qualifiera pour les quarts de finale de la Coupe du monde ?

Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’Espagne, a dévoilé le onze de départ de « La Roja » pour affronter le Portugal ce lundi soir au stade de Dallas, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Lamine Yamal mène l’attaque des Matadors, épaulé par le trio Dani Olmo, Alex Baena et Mikel Oyarzabal.

Voici la composition complète de l’équipe :

Gardien : Simón.

Défense : Boro, Kobarsi, Laporte, Kokoria.

Coupe du monde
Portugal crest
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ESP

Milieu : Pedri, Rodri, Olmo.

Attaque : Yamal, Baïna, Oyarzabal.

De son côté, Cristiano Ronaldo mènera l’attaque portugaise, épaulé par le trio Bruno Fernandes, Rafael Leão et Pedro Neto.

Voici, selon le sélectionneur Roberto Martínez, le onze portugais aligné :

Gardien : Costa.

Défense : Cancelo, Dias, Dias, Mendes.

Milieu de terrain : João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes.

Attaque : Rafael Leão, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera en quarts de finale le gagnant du match États-Unis – Belgique.

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