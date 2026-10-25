Composition du PSV : Peter Bosz prend une décision définitive concernant la condition physique de Ruben van Bommel

Peter Bosz a dévoilé la composition du PSV, qui reçoit Feyenoord pour un choc de Vriendenloterij Eredivisie. Cette affiche du football néerlandais débutera à 14 h 30 à Eindhoven.

Matej Kovár gardera les buts du PSV. Bosz a modifié sa défense à un seul poste par rapport au match de Ligue des champions remporté face au FC Porto (0-1) : Armando Obispo fait son retour à la place de Yarek Gasiorowski.

Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida et Filip Kostic conservent donc leur place.

Mauro Júnior et Kodai Sano occuperont les postes de milieux récupérateurs. Guus Til complète l’entrejeu, ce qui oblige Bosz à réorganiser son attaque.

Mijnans y est en effet absent : expulsé contre ADO Den Haag, il est suspendu pour ce choc à Eindhoven. Esmir Bajraktarevic sera donc titulaire.

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Ivan Perisic et Ruben van Bommel complètent l’attaque. Ce dernier est suffisamment remis pour évoluer sur le côté gauche. Ricardo Pepi, lui, est toujours absent.

Composition du PSV : Kovár ; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic ; Mauro, Sano, Til ; Bajraktarevic, Perisic, Van Bommel.

Découvrez ici la composition de Feyenoord.