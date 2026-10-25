Giovanni van Bronckhorst a dévoilé la composition du Feyenoord pour le choc face au PSV. Le coup d’envoi sera donné à Eindhoven à 14 h 30.

Tjark Ernst gardera le but du Feyenoord. Givairo Read (à droite) et Mika Mármol (à gauche) débuteront aux postes de latéraux. Javi López perd donc sa place. Jeremiah St. Juste et Tsuyoshi Watanabe formeront la charnière centrale.

Pas de surprise au milieu de terrain. Van Bronckhorst a choisi Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline et Gjivai Zechiël. Jakub Moder est de nouveau disponible, mais débutera sur le banc face au PSV.

En attaque aussi, les titulaires habituels sont là. Anis Hadj Moussa (à droite) et Luciano Valente (à gauche) devront alimenter Nacho Ferri en ballons.

Composition du Feyenoord : Ernst ; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol ; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

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