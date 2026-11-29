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La composition du Feyenoord pour le Classique néerlandais contre l’Ajax est connue. Giovanni van Bronckhorst maintient la charnière centrale formée par Thijs Kraaijeveld et Mika Mármol, tandis que Nacho Ferri est préféré à Shaqueel van Persie à la pointe de l’attaque. Le coup d’envoi sera donné à 14 h 30 au De Kuip ; le match sera diffusé en direct sur ESPN 1.

Le Feyenoord espère enfin mettre fin à une série catastrophique face à l’Ajax. Le club de Rotterdam a perdu ses quatre derniers matches et attend une victoire depuis maintenant sept rencontres.

Le week-end dernier, le Feyenoord s’est incliné 2-3 contre l’Excelsior, autre club de Rotterdam, avant de perdre 0-1 face au FC Porto mardi. Malgré ce résultat négatif contre les Portugais, Van Bronckhorst a vu suffisamment de motifs de satisfaction pour conserver l’essentiel de son onze de départ.

Florian Kastenmeier gardera de nouveau le but du Feyenoord. Le gardien allemand a fait excellente impression lors de ses débuts contre le FC Porto et laisse Tjark Ernst sur le banc. Ce dernier avait perdu sa place de titulaire en raison de performances décevantes.

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Van Bronckhorst a décidé de reconduire Kraaijeveld et Mármol en défense centrale. Les deux joueurs ont fait bonne impression mardi contre le FC Porto, si bien que Tsuyoshi Watanabe devra aussi se contenter d’une place sur le banc pour le Classique néerlandais.

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Givairo Read et Javi López complètent la défense du Feyenoord. Au milieu de terrain, Van Bronckhorst a choisi Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte et Oussama Targhaline.

Anis Hadj Moussa sera de nouveau titulaire avec le Feyenoord. L’Algérien a fait son retour mardi contre le FC Porto et a joué d’emblée 90 minutes, tandis que Luciano Valente débutera sur le flanc gauche lors du Classique néerlandais.

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À la pointe de l’attaque, Van Bronckhorst procède toutefois à un changement par rapport au match européen. Ferri est préféré à Van Persie, qui avait débuté comme avant-centre contre le FC Porto.

Van Bronckhorst devra se passer de Jordan Bos, Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Jeremiah St. Juste et Tijme Wessels dimanche après-midi. Les cinq joueurs sont absents en raison de blessures de longue durée.

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L’enjeu est important pour le Feyenoord dans ce Classique néerlandais. Actuellement cinquième de l’Eredivisie, le club rejoindra l’Ajax au nombre de points en cas de victoire, tandis qu’une défaite porterait son retard sur le club d’Amsterdam à six points.

Composition du Feyenoord : Kastenmeier ; Read, Kraaijeveld, Mármol, López ; Zechiël, Vanhoutte, Targhaline ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.