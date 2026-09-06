Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Chelsea, ce dimanche soir, à l'Emirates Stadium, dans le derby de Londres, lors de la troisième journée de Premier League.

La recrue Ezri Konsa débute comme titulaire dans la défense d'Arsenal pour la première fois, tandis que Kai Havertz mène l'attaque des Gunners.

Voici la composition d'Arsenal :

Gardien : Raya.

Défense : White, Konsa, Gabriel, Calafiori.

Milieu : Raya, Lewis-Skelly, Odegaard.

Attaque : Trossard, Saka, Havertz.

De l'autre côté, Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, s'appuie sur le trio offensif habituel composé de Cole Palmer, Morgan Rogers et Joao Pedro.

Voici la composition de Chelsea :

Gardien : Emiliano Martinez.

Défense : Aidoo, Lacroix, Fofana.

Milieu : Neto, James, Lavia, Hato.

Attaque : Rogers, Palmer, Joao Pedro.

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