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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Composition du derby londonien : Konsa titulaire avec Arsenal, le trio de feu mène Chelsea

Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
M. Arteta
X. Alonso
Angleterre
Espagne

Un duel explosif en Premier League

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Chelsea, ce dimanche soir, à l'Emirates Stadium, dans le derby de Londres, lors de la troisième journée de Premier League.

La recrue Ezri Konsa débute comme titulaire dans la défense d'Arsenal pour la première fois, tandis que Kai Havertz mène l'attaque des Gunners.

Voici la composition d'Arsenal :

Gardien : Raya.

Défense : White, Konsa, Gabriel, Calafiori.

Milieu : Raya, Lewis-Skelly, Odegaard.

Attaque : Trossard, Saka, Havertz.

De l'autre côté, Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, s'appuie sur le trio offensif habituel composé de Cole Palmer, Morgan Rogers et Joao Pedro.

Voici la composition de Chelsea :

Gardien : Emiliano Martinez.

Défense : Aidoo, Lacroix, Fofana.

Milieu : Neto, James, Lavia, Hato.

Attaque : Rogers, Palmer, Joao Pedro.

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