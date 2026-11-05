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Rian Rosendaal
Traduit par

Composition de l’Ajax : Youri Baas passe au milieu de terrain face au FC Midtjylland

FC Midtjylland vs Ajax
FC Midtjylland
Ajax
Ligue Conférence

L’Ajax compte plusieurs absents pour son déplacement sur le terrain du FC Midtjylland, jeudi en Ligue Conférence. L’entraîneur Míchel Sánchez va donc devoir composer une équipe solide pour ce match au Danemark, dont le coup d’envoi sera donné à 18 h 45. 

Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Viktor Tsygankov et Anton Gaaei manqueront à l’Ajax, a-t-on appris mercredi. Simon Adingra, Kasper Dolberg et Yves Bissouma ne sont pas non plus disponibles. 

Marc ter Stegen gardera les buts à la MCH Arena. Lucas Rosa, à droite, et Owen Wijndal, à gauche, occuperont les postes de latéraux. Thilo Kehrer et Dies Janse formeront la charnière centrale de l’Ajax face à Midtjylland.

Avec autant d’absents, Míchel doit trouver des solutions au milieu de terrain. Le capitaine Davy Klaassen et Jorthy Mokio seront cette fois épaulés par Youri Baas, qui avancera d’un cran depuis la défense. 

Berghuis est déjà entré en jeu à plusieurs reprises, mais c’est Abdellah Ouazane qui débutera à l’aile droite. Tolu Arokodare sera le point d’appui le plus avancé des visiteurs amstellodamois, tandis qu’Oscar Gloukh évoluera à gauche. 

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L’Ajax a bien préparé ce rendez-vous de jeudi en s’imposant 1-0 contre l’AZ. Midtjylland a battu le FC Nordsjælland 2-3 au terme d’une rencontre spectaculaire et occupe la tête de la Superligaen avec deux points d’avance sur son poursuivant, le FC Copenhague.

Composition du FC Midtjylland : Bakker ; Kristensen, Diao, Bech, Bak ; Wätjen, Castillo, Billing, Johannesen ; Etim, Guesung Cho. 

Composition de l’Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Kehrer, Janse, Wijndal ; Klaassen, Baas, Mokio ; Ouazane, Tolu, Gloukh.

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