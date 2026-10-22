L’Ajax affronte l’Atalanta jeudi en Ligue Conférence. Míchel Sánchez a désormais dévoilé la composition de l’équipe à domicile pour ce match européen, qui débutera à 21 h 00.

Marc ter Stegen sera dans les buts jeudi, avec Lucas Rosa au poste d’arrière droit. Owen Wijndal occupera de nouveau le poste d’arrière gauche, tandis que Youri Baas et Aaron Bouwman formeront la charnière centrale de la défense ajacide.

Comme face au FC Groningen, le milieu de terrain de l’Ajax sera composé de Sofyan Amrabat, Jorthy Mokio et Davy Klaassen. Dans les faits, ce dernier avait toutefois joué en tant qu’ailier droit en retrait lors de ce match.

L’attaque de l’Ajax sera composée de Julian Brandt, Marcos Leonardo et Oscar Gloukh. Viktor Tsygankov, Abdellah Ouazane et Tolu Arokodare, entre autres, devront donc se contenter d’un rôle de remplaçant.

Au total, Míchel ne procède donc qu’à un seul changement dans son onze de départ par rapport au match de championnat remporté 2-5 contre Groningen : Baas joue à la place de Dies Janse.

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L’Ajax a perdu son premier match de Ligue Conférence la semaine dernière, 2-1 sur le terrain du Hajduk Split. L’Atalanta s’est en revanche imposée 3-1 contre le Pafos FC.

Composition de l’Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal ; Amrabat, Klaassen, Mokio ; Brandt, Leonardo, Gloukh.

Composition de l’Atalanta : Carnesecchi ; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta ; Gaetano, Éderson ; Elmas, De Ketelaere, Zalewski ; Scamacca.