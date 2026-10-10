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imago-sport-1083516605.jpgANP
Rian Rosendaal
Traduit par

Composition de l’Ajax contre NEC : deuxième titularisation pour Sofyan Amrabat, Davy Klaassen absent

Ajax vs NEC Nimégue
Ajax
NEC Nimégue
Eredivisie

L’Ajax reprend l’Eredivisie VriendenLoterij samedi à domicile contre le NEC. L’entraîneur Míchel Sánchez est confronté à plusieurs problèmes de blessures et doit donc remanier son équipe, comme le montre la composition. Le duel à Amsterdam débute à 21 heures.

Míchel ne peut pas compter sur Anton Gaaei, Caio Henrique, Daley Blind, Steven Berghuis et Kasper Dolberg, tous blessés. Simon Adingra et Yves Bissouma peuvent débuter samedi, comme l’a indiqué l’entraîneur espagnol lors d’un point presse. Aaron Bouwman est de nouveau apte après une blessure.

Marc ter Stegen gardera les buts contre le NEC. Lucas Rosa (à droite) et Owen Wijndal (à gauche) seront les latéraux. Thilo Kehrer et Youri Baas formeront la charnière centrale amstellodamoise.

Au milieu de terrain, pas de Davy Klaassen : il débute sur le banc. Míchel a choisi de lancer d’entrée Jorthy Mokio, Sofyan Amrabat et Julian Brandt pour cette reprise en Eredivisie.

Pas de Berghuis donc, ce qui offre une opportunité à Viktor Tsygankov sur le côté droit de l’attaque. Oscar Gloukh évoluera à gauche, avec Tolu Arokodare en pointe pour l’équipe à domicile.

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L’Ajax doit gagner pour rester au contact des équipes de tête. En outre, une bonne répétition générale est souhaitable en vue du rendez-vous de jeudi contre l’Hajduk Split en Ligue Europa Conférence.

Composition de l’Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal ; Mokio, Amrabat, Brandt ; Tsygankov, Tolu, Gloukh.

Composition du NEC : Crettaz ; Storm, Schuurs, Gabriel Brás ; Tadic, Nejasmic, Kers, Fonville ; Chery, Lebreton ; Linssen.

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