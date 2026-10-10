Composition de Feyenoord : Van Bronckhorst désigne le remplaçant de Watanabe, blessé

Giovanni van Bronckhorst a dévoilé la composition de Feyenoord contre l’AZ. Mika Mármol glisse dans l’axe pour remplacer le blessé Tsuyoshi Watanabe, ce qui place Javi López au poste d’arrière gauche. Le choc au sommet à De Kuip débute à 18 h 45.

Tjark Ernst sera dans les buts contre le leader venu d’Alkmaar. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Marmól et López composeront, de la droite vers la gauche, la défense de Feyenoord. Watanabe n’est pas encore suffisamment en forme, après s’être blessé avec la sélection japonaise.

Oussama Targhalline et Charles Vanhoutte devront assurer le contrôle au milieu de terrain de Feyenoord. Gjivai Zechiël, qui a fait ses débuts avec l’équipe nationale néerlandaise, sera l’élément le plus offensif de cette ligne.

Anis Hadj Moussa est de nouveau totalement remis et débute à son poste habituel d’ailier droit, avec Luciano Valente qui devra apporter le danger depuis la gauche. Nacho Ferri sera le point d’appui dans l’axe de l’attaque.

En cas de victoire, Feyenoord passerait avec un point d’avance sur l’AZ et s’emparerait de la tête du classement. Il y a de la confiance, car avant la trêve internationale, le club de Rotterdam s’est imposé 0-7 sur le terrain du PEC Zwolle et 5-0 contre le FC Utrecht.

Prochains matchs FEY Eredivisie 12:45 AZ

Du côté de l’AZ, Kees Smit est le grand absent. Il s’est blessé pendant la trêve internationale avec les espoirs néerlandais. Jordy Clasie, Peer Koopmeiners et Calvin Stengs formeront donc le milieu de terrain, tandis qu’Ayoub Oufkir évoluera à l’aile droite.

Composition de Feyenoord : Ernst ; Read, St. Juste, Marmól, López ; Targhalline, Vanhoutte, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Composition de l’AZ : De Busser ; Dijkstra, Goes, Schouten, Chávez ; Clasie, Stengs, Koopmeiners ; Oufkir, Meerdink, Daal