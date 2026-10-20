Composition d'Al-Ittihad : le retour d'Al-Moussa, En-Nesyri sur le banc et Wijnaldum face à son passé

L'Allemand Jens Vissing, directeur technique de l'équipe d'Al-Ittihad, a aligné son joueur néerlandais Georginio Wijnaldum face à son ancien club Al-Ettifaq, lors de leur match attendu en Roshn Saudi League.

Al-Ittihad se déplace chez Al-Ettifaq, ce mardi, sur le terrain de ce dernier à Dammam, lors de la dixième journée de la Roshn Saudi League.

Vissing a dévoilé le onze de départ, qui a vu la présence de Wijnaldum au milieu de terrain, l'amenant à affronter son ancien club Al-Ettifaq, pour lequel il a joué entre 2023 et 2026.

Ce sera la première fois que le milieu de terrain néerlandais débutera un match avec Al-Ittihad en Roshn Saudi League, et la deuxième de manière générale, après la dernière confrontation face à Shabab Al-Ahli en Ligue des champions d'Asie Élite.

Le changement le plus marquant concerne la ligne défensive, puisque Vissing a décidé de rappeler Saad Al-Mousa dans le onze de départ pour la première fois de la saison en cours, aux côtés du Portugais Danilo Pereira, après la blessure qui l'avait écarté de l'équipe depuis la saison dernière.

En outre, l'entraîneur allemand a décidé de laisser l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri sur le banc des remplaçants, en s'appuyant comme titulaire à sa place sur l'attaquant nigérian George Ilenikhena.

Al-Ittihad aborde la rencontre en occupant la cinquième place du classement du championnat saoudien avec 17 points, tandis qu'Al-Ettifaq occupe la septième place avec 15 points.

La composition d'Al-Ittihad est la suivante :

Gardien de but : Predrag Rajković

Défense : Muhannad Al-Shanqiti - Danilo Pereira - Saad Al-Mousa - Faris Abedi

Milieu de terrain : Moukhtar Ali - Richard Ríos - Georginio Wijnaldum

Attaque : Houssem Aouar - George Ilenikhena - Steven Bergwijn