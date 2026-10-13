Comparé à une statue de cire : l'entraîneur de l'Ajax défend ter Stegen

Michel Sanchez, l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam, a défendu le gardien allemand Marc-André ter Stegen, prêté par le Barça, après les critiques de la presse néerlandaise au sujet de ses performances récentes, certains allant jusqu'à le comparer à une statue de cire du célèbre musée Madame Tussauds.

Les déclarations du technicien espagnol sont intervenues après le match nul de l'Ajax face au NEC Nimègue (1-1), une rencontre au cours de laquelle la manière dont l'équipe construit son jeu depuis l'arrière a provoqué le mécontentement d'une partie du public, en raison de longues phases de conservation du ballon sans projection rapide vers le but adverse.

Lors de la conférence de presse d'après-match, un journaliste a comparé Ter Stegen à l'une des statues du musée Madame Tussauds d'Amsterdam, en référence au fait qu'il garde le ballon sous ses pieds pendant de longues périodes sans mouvement clair, ce que certains ont considéré comme une cause du ralentissement du rythme de jeu et de la difficulté à créer des occasions.

Michel a répondu à cette description, dans des proposrapportés par le site Tribuna : "Je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous le décrivez comme une statue", assurant que le fait que le ballon se trouve dans les pieds du gardien, lorsqu'il est le joueur libre sur le terrain, ne signifie pas nécessairement qu'il est responsable de l'absence de solutions offensives.

L'entraîneur de l'Ajax a expliqué que l'équipe avait besoin d'aborder ces situations différemment, plutôt que de se focaliser sur la prestation d'un joueur en particulier, soulignant l'importance d'améliorer les mouvements collectifs et la vitesse de circulation du ballon.

Michel a déclaré : "Nous aurions dû jouer d'une autre manière dans ces situations, nous appuyer sur les passes courtes et obliger l'adversaire à se déplacer davantage, afin de créer une supériorité numérique et des espaces derrière sa défense".





Le gardien allemand, âgé de 34 ans, a rejoint l'Ajax en provenance du Barça sous forme de prêt lors du mercato estival, et il a été titulaire dans la quasi-totalité des matchs de l'équipe en championnat néerlandais cette saison.

Malgré la confiance de son entraîneur, les performances récentes de l'Ajax ont suscité des critiques de la part d'une partie du public et des médias, en particulier concernant la manière de ressortir le ballon et la lenteur de la construction des attaques.

Plutôt que de faire porter la responsabilité à Ter Stegen seul, Michel a insisté sur la nécessité de corriger le problème en améliorant la performance collective, afin de permettre à l'équipe d'exploiter les espaces et de se mouvoir plus efficacement lors des prochains matchs.