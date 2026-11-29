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Como-Juventus, prévu ce soir au bord du lac à 20 h 45, fait partie de ces matches qui peuvent décider d’une saison. Au classement (Cono est cinquième avec 26 points, la Juve septième avec 21), c’est évidemment surtout la Juventus qui prend un gros risque en cas de défaite. Après la victoire de jeudi en Ligue Europa contre les Chypriotes de l’Omonia Nicosie, Luciano Spalletti a été clair : « C’est un tournant très important, ce sera un match décisif compte tenu du niveau de l’adversaire. »

Après la défaite dévastatrice contre le Genoa le 28 octobre, la Juventus a montré des signes positifs en novembre, tant dans les résultats que dans les performances : Juve-Naples 2-0, AZ-Juve 1-2, Fiorentina-Juve 2-2, Juve-Venise 4-0, Juve-Omonia 4-1. Mais il est évident qu’une défaite contre Côme ferait de nouveau basculer la situation et remettrait en péril la place de Spalletti sur le banc, y compris pour la saison en cours. Si la Juve perdait contre Côme, son retard sur les places qualificatives pour la Ligue des champions, sans même parler de la course au titre en Serie A, deviendrait déjà pratiquement irrattrapable début décembre. Le club et la direction de la Juventus auraient alors le devoir d’en tirer les conséquences et d’y réfléchir. D’autant qu’Antonio Conte trépigne en attendant son heure et qu’il s’est, de fait, proposé par voie de presse pour prendre les rênes de l’équipe dont il a d’abord été le capitaine, puis l’entraîneur, « pour boucler la boucle ».

À la veille du match, Spalletti ne s’est pas exprimé, tandis que Fabregas a salué en conférence de presse l’expérience, le génie et le savoir-faire de Spalletti. Il a aussi déclaré qu’au-delà du classement actuel, il existe encore une différence de statut entre Côme et la Juventus, notamment aux yeux des jeunes joueurs : « Un jeune joueur est comme une éponge. Côme n’est pas le sommet de leur carrière, ils veulent aller à Manchester City ou à la Juventus. » Objectivement, rien à redire sur le constat de Fabregas : les 129 ans d’histoire de la Juventus ne s’effacent pas. Mais il est également vrai qu’aujourd’hui, si l’on compare les effectifs de Côme et de la Juventus, les meilleurs jeunes sont dans l’équipe du président Suwarso. La Juve a-t-elle un défenseur comme Jacobo Ramon ? Un latéral comme Alex Valle ? Un milieu de terrain comme Maximo Perrone ? Des milieux offensifs comme Nico Paz ou Marti Baturina ? Un attaquant comme Diao ?

Como-Juventus est donc un match aux multiples confrontations. Fabregas contre Spalletti. Les jeunes de Côme contre ceux de la Juve. Un projet, celui de Côme, qui avance dans la continuité depuis des années, sans bouleversements, avec les mêmes dirigeants et le même entraîneur, face à celui de la Juve, où dirigeants et entraîneurs différents se sont succédé pratiquement chaque année depuis 2020. Et c’est peut-être aussi pour cela que, ce soir, une défaite serait douloureuse mais pas définitive pour les locaux, tandis qu’un revers marquerait déjà la fin de la saison pour les visiteurs, du moins en championnat. Et, probablement, la fin de l’aventure de Spalletti à Turin.