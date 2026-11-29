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Como-Juventus est l'affiche de la 13e journée de Serie A 2026-2027. Le coup d'envoi sera donné à 20 h 45 au stade Sinigaglia, au bord du lac.

Un véritable duel direct, du moins sur le papier, entre deux prétendants à une place en Ligue des champions. Avant le match, les locaux devancent la Juventus au classement avec 26 points, tout en occupant la 5e place. Ils restent sur une victoire contre l'AEK Athènes qui a redonné de l'enthousiasme aux hommes de Cesc Fabregas en Europe. La Juventus de Luciano Spalletti est elle aussi en progrès. Elle compte 21 points au classement, mais a enregistré deux victoires et un nul lors de ses trois derniers matches. Son succès contre l'Omonia lui a également redonné une grande confiance en attaque.



COMO-JUVENTUS

BUTEURS : -

COMO-JUVENTUS : LES COMPOSITIONS OFFICIELLES ET LA FEUILLE DE MATCH



Como-Juventus



Buteurs : -



COMO (4-2-3-1) : Butez ; Couto, Ramon, Chalobah, Valle ; Milla, Perrone ; Da Cunha, Paz, Baturina ; Douvikas.

Remplaçants : Vigorito, Sanchez, Kempf, Caqueret, Diao, Dossena, Lahdo, Kaiki, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Addai, Papaccioli.

Entraîneur : Cesc Fàbregas



JUVENTUS (4-4-2) : Vicario ; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik ; McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso ; Kolo Muani, Woltemade.

Remplaçants : Neto, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Rugani, Cabal.

Entraîneur : Luciano Spalletti.



Arbitre : Mariani

Avertissements : -

Expulsions : -



BUTS ET TEMPS FORTS



0' Coup d'envoi au stade Sinigaglia à partir de 20 h 45



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