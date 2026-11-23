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Cesc Fabregas, entraîneur de Como, s’exprime en conférence de presse à la veille du match contre l’AEK Athènes, comptant pour la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions : « Je fais comme Alvini contre l’AC Milan, je reste fidèle à mes idées. Bien sûr, il y a des matchs qu’il faut savoir gérer pour gagner, mais il n’est pas question de changer tout ce que nous faisons de bien. Je suis fier du dernier match contre Cagliari, où il y a eu beaucoup de nouveautés : des joueurs de retour de sélection, le fait que je jouais contre un ami, Da Cunha en meneur de jeu à la place de Paz, à un poste qu’il n’a pas beaucoup occupé. Puis Ricci et Liberali ont été titulaires et ont bien joué, tandis que Lahdo a fait une bonne entrée. Tout cela montre que l’équipe est bien là, qu’elle sait ce qu’elle veut faire et comment elle veut le faire. »

Le technicien espagnol poursuit : « J’aime avoir de la stabilité, savoir tout contrôler même si c’est difficile. Aujourd’hui, je veux continuer à entendre dire qu’Alvini est un très grand entraîneur. C’est une question d’identité et de courage, même s’il a perdu 5-1. Quand tu perds, tu es nul ; quand tu gagnes, tu es un phénomène. Il faut garder le sens de la mesure. Bien sûr, le football change, notamment grâce aux arbitres qui sifflent davantage : il y a moins de joueurs qui restent au sol, cette tactique ne fonctionne plus. C’est une évolution positive pour le championnat italien, qui devient l’un des deux ou trois plus beaux d’Europe. »

Il ajoute : « Ça ne change rien pour nous, nous sommes un petit club qui sait très bien qui il est. L’ambiance est fantastique à Mozzate, nous connaissons nos forces et nos faiblesses. Nous ne pouvons pas contrôler ce que disent les gens. Nous devons être plus forts et gérer nos émotions. On parle beaucoup plus des joueurs, cela les aide aussi à mûrir. S’ils veulent être au sommet, ils doivent aussi savoir gérer cela. Nous n’en sommes qu’au tout début. Pensons au parcours, pas à l’arrivée. »

Sur Couto : « Nous l’avons recruté parce qu’il sait aussi jouer à ce poste. Il le faisait à Gérone et à Dortmund, c’est donc aussi une option. L’équipe va bien, nous avons le même groupe que lors du dernier match. Un joueur de la Primavera rejoindra le groupe. Nous sommes sereins et savons que nous devons poursuivre notre parcours en toute tranquillité. »

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Sur les adversaires : « Les Grecs sont une grande équipe, ils ont mis le Real Madrid et le Shakhtar en difficulté. Ils sont solides physiquement et ont un excellent mental. Il faudra être très efficaces. »