La Fédération argentine de football (AFA) a annoncé, ce jeudi, avoir obtenu l'accord de la Fédération internationale de football (FIFA) concernant sa demande de modifier les modalités d'application des sanctions infligées à plusieurs joueurs de la sélection, dans le sillage des événements survenus lors de la finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne.

La Fédération argentine a précisé, dans un communiqué officiel, avoir soumis une demande à la FIFA afin de permettre que les sanctions imposées à ses joueurs, ainsi qu'à la fédération elle-même, soient purgées lors de matches amicaux de catégorie « A » et/ou de matches officiels relevant de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL), selon ce qui interviendra en premier, une demande qui a été acceptée.

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La FIFA avait suspendu Leandro Paredes pour 10 matches, Nahuel Molina pour 7 matches et Thiago Almada pour un match, en plus d'une suspension de 3 matches infligée au membre du staff technique Roberto Ayala, en raison des événements survenus après la finale de la Coupe du monde, remportée par l'Espagne (1-0) en juillet dernier.

La Fédération argentine a affirmé qu'elle poursuivrait son appel contre les sanctions, qui incluaient également des amendes financières ainsi que des restrictions sur la présence du public lors des matches de la sélection à domicile.

La fédération a déclaré dans son communiqué : « La Fédération argentine de football, pour défendre ses droits et ceux de ses joueurs, attend les motivations des décisions afin de présenter les recours appropriés devant la commission d'appel de la FIFA, tout en considérant le Tribunal arbitral du sport (TAS) comme un ultime recours possible. »

Le conseiller juridique de la Fédération argentine, Andrés Patón Urich, avait déclaré vendredi dernier lors de propos tenus sur la radio « DSports » : « Nous estimons que les sanctions sont exagérées, et nous chercherons à les réduire », comme l'a rapporté la radio espagnole « COPE ».

La FIFA a également infligé une amende de 321 000 dollars à la Fédération argentine, sur la base de différents articles du code disciplinaire, en raison d'incidents survenus lors des matches de la sélection face au Cap-Vert, à l'Égypte, à la Suisse, à l'Angleterre et à l'Espagne lors de la Coupe du monde.

La sélection argentine disputera ses deux prochains matches à domicile avec une présence du public limitée à 50 %, dans le cadre des sanctions qui lui ont été imposées.

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