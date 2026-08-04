Le club de Trabzonspor a annoncé, ce mardi soir, l'ouverture de négociations officielles en vue de recruter la star égyptienne Mohamed Salah, une démarche qui pourrait ouvrir la voie à la conclusion de l'un des transferts les plus marquants du mercato.

Le club turc a déclaré, dans un communiqué officiel publié sur son compte officiel sur la plateforme « X » : « Les négociations concernant le transfert de Mohamed Salah vers notre club ont commencé ».

Trabzonspor n'a dévoilé aucun détail supplémentaire concernant les négociations, que ce soit sur la valeur éventuelle du transfert, la durée du contrat ou l'étape à laquelle sont parvenus les pourparlers entre les deux parties.

Quelques minutes plus tôt, le compte officiel de Trabzonspor avait publié une vidéo montrant les pyramides d'Égypte, en référence à la signature imminente de Salah.

Des rapports de presse turcs avaient indiqué que Trabzonspor avait bouclé son accord avec Salah et son agent Ramy Abbas pour la signature d'un contrat de deux ans.

Selon les mêmes sources, Salah devrait s'envoler vers la Turquie dans les prochaines heures pour signer le contrat et procéder à l'annonce officielle du transfert.

La star égyptienne, qui a quitté Liverpool à la fin de la saison dernière, a vu son nom associé à plus d'un club, à commencer par l'autre club turc, Besiktas, avant que les négociations ne s'effondrent.

Outre Besiktas, le nom de Salah, âgé de 34 ans, a été lié à des clubs saoudiens comme Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Qadisiyah et Al-Diriyah.

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