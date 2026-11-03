Le Real Madrid et le Barça ont annoncé leur soutien à la famille de Jesús de Miguel, joueur de Tenerife, décédé ce mardi.

Tenerife avait annoncé la mort de son joueur à huit heures ce mardi matin, une nouvelle qui a plongé le club, ses supporters et la famille du football dans une profonde tristesse.

Tenerife a déclaré au début de son message : « Nous sommes anéantis par la douleur, la parole nous manque sous le choc, et nous ne parvenons pas à croire que cela soit réel. »

Et Tenerife d'ajouter : « Il n'existe aucun mot de consolation, et rien ne peut atténuer ce sentiment empli de tristesse. Nous sommes aux côtés de sa famille endeuillée et de ses proches, ainsi qu'aux côtés de tous les membres de la famille de Tenerife qui pleurent aujourd'hui cette fin cruelle. »

Le Barça a réagi, à travers une publication sur le réseau « X », déclarant : « Au FC Barcelone, nous sommes affligés par la nouvelle tragique du décès de Jesús de Miguel, joueur du club de Tenerife. Tout notre soutien et nos condoléances vont à sa famille, à ses amis et à ses proches en ces moments extrêmement difficiles. »

Dans le même esprit, le Real Madrid a écrit, sur son site officiel : « Le club, son président et son conseil d'administration présentent leurs sincères condoléances et leur soutien à l'occasion du décès de Jesús de Miguel, joueur du club de Tenerife, qui s'en est allé à l'âge de 30 ans. Le club exprime sa profonde tristesse et sa solidarité envers sa famille, ses coéquipiers, son club et tous ses proches en ces moments difficiles. Repose en paix. »