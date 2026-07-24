Comment suivre le combat Anthony Joshua vs Kristian Prenga : date, horaires, carte des combats et liens de streaming

L'ancien champion du monde des poids lourds Anthony Joshua fait son retour sur le ring pour affronter Kristian Prenga le samedi 25 juillet 2026, en direct du Jeddah Superdome en Arabie saoudite, sur DAZN en PPV.

Beaucoup pensaient que les grands combats de Joshua appartenaient désormais au passé, après ses revers successifs face à Oleksandr Usyk et sa défaite par K.-O. face à Daniel Dubois, mais l’ancien double champion du monde des poids lourds, qui s’est récemment entraîné avec Usyk, compte bien faire forte impression à Djeddah.

Même s’il part largement favori, le Britannique sait qu’il ne peut se permettre de sous-estimer son adversaire. Le souvenir douloureux de sa défaite surprise contre Andy Ruiz Jr. reste vivace, et Prenga, auteur de trois KO au premier round lors de ses trois dernières sorties, possède une puissance de frappe indéniable.

GOAL vous fournit les informations essentielles avant ce choc des poids lourds, dont la carte des combats et les modalités de suivi en direct.

Quand aura lieu le combat entre Anthony Joshua et Kristian Prenga ?

Date : samedi 25 juillet

Lieu : Jeddah Superdome, Djeddah, Arabie saoudite

Heure : la retransmission en PPV sur DAZN débute à 18 h BST / 13 h ET / 10 h PT

Entrée des boxeurs pour le combat principal (environ) : 23 h CET / 18 h HE / 15 h HP

Le combat Anthony Joshua contre Kristian Prenga se déroulera au Jeddah Superdome, une salle polyvalente de 40 000 places. Située à l’ouest de la King Abdullah Sports City à Djeddah, elle a accueilli de nombreux événements locaux et internationaux, qu’il s’agisse d’expositions, de manifestations sportives ou de spectacles, depuis son ouverture en 2021.

Anthony Joshua avait déjà été la tête d’affiche du seul autre événement de boxe organisé jusqu’ici dans l’arène, en août 2022 : la revanche contre Oleksandr Usyk, baptisée « Rage on the Red Sea ». À cette occasion, Usyk avait conservé ses ceintures WBA (Super), IBF, WBO et IBO des poids lourds après une victoire aux points partagée.

Plus récemment, le Jeddah Superdome a accueilli plusieurs événements majeurs de catch, notamment le « WWE Night of Champions » en 2023 et le « WWE King and Queen of the Ring » en 2024. Des stars mondiales telles que Cody Rhodes, Logan Paul, Brock Lesnar et Liv Morgan y ont toutes participé.

Comment regarder ou suivre en streaming le combat Anthony Joshua contre Kristian Prenga dans le monde entier

Le combat Anthony Joshua contre Kristian Prenga, ainsi que l’intégralité de la carte de Djeddah, sont diffusés en direct sur DAZN en PPV. Plusieurs options s’offrent à vous pour accéder à la soirée :

Le PPV est proposé au tarif unique de 19,99 £ ou 59,99 $ et donne droit, en prime, à un essai gratuit de 8 jours sur DAZN. Cette offre inclut les combats Pierce O’Leary vs Mark Chamberlain (Royaume-Uni et États-Unis) ainsi que Lamont Roach Jr vs William Zepeda (États-Unis et Canada), prévus le week-end suivant.

Vous pouvez aussi souscrire au forfait « DAZN Ultimate Tier » pour accéder à Joshua-Prenga. Ce forfait premium inclut au moins 12 PPV par an (dont le combat du 25 juillet) en plus des 185 soirées de boxe habituelles.

D’autres affiches à la carte sont déjà programmées : Spence Jr. vs. Tszyu (25 juillet), Romero vs. Lopez (22 août) et Moses vs. Hrgovic (29 août). Grâce à ce forfait, vous n’aurez pas à les acheter séparément, ce qui vous évitera des frais supplémentaires.

Les abonnés américains peuvent souscrire dès maintenant à l’offre « Ultimate Tier » pour 44,99 $ par mois, tandis que les abonnés britanniques payent 24,99 £ par mois.

Si le combat n’est pas diffusé dans votre région ou si vous voyagez, utilisez un VPN pour y accéder depuis n’importe où.

Si l’affrontement n’est pas diffusé dans votre région ou si vous voyagez, utilisez un VPN pour contourner les restrictions géographiques et suivre l’action en direct. Nous recommandons ExpressVPN pour sa fiabilité et ses performances.

Consultez également notre guide complet sur les VPN pour choisir celui qui vous convient le mieux.

Carte du combat Anthony Joshua vs Kristian Prenga

Poids Combat Poids lourds Anthony Joshua vs Kristian Prenga Poids super-moyens (titre mondial WBO) Hamzah Sheeraz affronte Simon Zachenhuber Poids super-welters (titre mondial IBF) Josh Kelly vs Caoimhin Agyarko Poids super-plumes Reito Tsutsumi vs Alvino Herrera Poids super-moyens Jacob Bank vs Pawel August Poids super-welters Nishant Dev vs César Díaz

Si l’affrontement Joshua-Prenga est attendu comme le clou de la soirée à Djeddah, deux autres combats pour le titre mondial, tout aussi palpitants, précéderont le combat phare. Le Britannique Hamzah Sheeraz, champion WBO des super-moyens, et Josh Kelly, détenteur de la ceinture IBF des super-welters, défendront tous deux leur titre pour la première fois, respectivement contre Simon Zachenhuber et Caoimhin Agyarko.

Invaincu, Sheeraz avait été contraint au nul aux points face à Carlos Adames lors de son précédent passage en Arabie saoudite (Riyad) en février 2025. Depuis, le pensionnaire de Slough a expédié Edgar Berlanga et Alem Begic au tapis, décrochant au passage sa première ceinture mondiale.

Si Sheeraz a beaucoup voyagé ces derniers temps, combattant en Arabie saoudite, en Angleterre, aux États-Unis et en Égypte au cours des deux dernières années, Josh Kelly enfilera ses gants hors du Royaume-Uni pour la première fois depuis 2019. Après avoir conquis la ceinture IBF des super-moyens dans son fief du Nord-Est en début d’année, il entend désormais asseoir son statut face à l’Irlandais invaincu Caoimhin Agyarko.

Statistiques de boxe professionnelle d’Anthony Joshua

Âge : 36 ans

Taille : 6′ 6″ / 198 cm

Allonge : 82″ / 208 cm

Total des combats : 33

Bilan : 29-4-0

Pourcentage de victoires par KO/TKO : 89

Statistiques de boxe professionnelle de Kristian Prenga