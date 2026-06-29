Comment suivre la Coupe du monde de football 2026 sans abonnement au câble

La Coupe du monde de la FIFA 2026 entre dans le vif du sujet avec le coup d’envoi de la phaseà élimination directe, marquant l’entrée dans les 32es de finale, étape cruciale avant la finale du 19 juillet. Alors que la première phase à 48 équipes a déjà réservé son lot de surprises et de suspense, l’ère du câble traditionnel est désormais révolue : chaque rencontre devient décisive.

Coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, le tournoi place de nombreux affiches des phases à élimination directe en plein jour, heure de grande écoute. Pas de panique : couper le cordon ne signifie pas renoncer à la couverture ni à la qualité du streaming lors des prolongations haletantes et des séances de tirs au but décisives. Entre les applications dédiées, les abonnements courts à petit prix et les options gratuites en haute définition, vous pouvez suivre chaque instant sans décodeur traditionnel.

GOAL vous présente ci-dessous les meilleures solutions pour suivre en streaming le reste de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sans abonnement câble, avec les tarifs, les offres dédiées et la configuration technique nécessaire pour une expérience sans latence.









1. Applications autonomes et portails de streaming spécialisés

Si vous ne souhaitez pas vous engager dans des contrats traditionnels de télévision payante sur plusieurs années, les grandes chaînes et les services de streaming ont lancé des applications spécialisées et destinées directement aux consommateurs, très faciles d’accès. Ces options vous permettent de contourner complètement les fournisseurs traditionnels sur votre smart TV, votre clé de streaming ou votre téléphone.

Tarifs : offres promotionnelles à partir de 9,99 $/mois (Latino) , 45,99 $/mois (Sports & News) ou 48,99 $/mois (Pro Core) le premier mois.

Ce que vous obtenez : l’intégralité des 104 matchs, avec des commentaires en anglais et en espagnol.

Pourquoi c’est un choix gagnant : Fubo se distingue comme une plateforme de streaming directe spécialement conçue pour les passionnés de sport. En regroupant FOX, FS1, Telemundo et Universo sous un même toit numérique, vous n’avez pas besoin de passer d’une application à l’autre pour suivre les différentes poules. Il propose une interface multivue personnalisable permettant de suivre 4 matchs simultanément — indispensable pour la dernière journée de la phase de poules — ainsi qu’un enregistreur numérique illimité dans le cloud et un essai gratuit de 5 jours pour les nouveaux utilisateurs.





FOX One (la chaîne en anglais)

Prix : 19,99 $/mois (ou 199,99 $/an)

Ce que vous obtenez : les 104 matchs en direct en anglais.

Pourquoi c’est un choix gagnant : une véritable révolution pour le cycle 2026. Le service autonome de FOX élimine toute dépendance à un fournisseur TV. Il regroupe la chaîne phare FOX et FS1, offrant une diffusion numérique fluide de l’intégralité du tournoi en anglais. Son interface propose des superpositions de statistiques interactives en temps réel, des options de visionnage multi-angles et des rediffusions à la demande.

Prix : 10,99 $/mois

Ce que vous obtenez : les 104 matchs en direct en espagnol.

Pourquoi c’est un choix gagnant : pour les fans qui recherchent l’énergie, la passion et le panache incomparables des retransmissions en espagnol, Peacock est la référence absolue. Un abonnement à l’offre Peacock Premium vous donne accès en direct à l’intégralité de la couverture de Telemundo Deportes et d’Universo par NBCUniversal. L’application intègre également l’outil automatisé « Catch-Up Fast Forward », qui génère instantanément des résumés de 5 minutes de tout ce que vous avez manqué si vous rejoignez un match en direct avec du retard.

Coût : 4,99 $ (forfait 1 jour) , 9,99 $ (forfait 3 jours) , 14,99 $ (forfait 7 jours) ou 45,99 $/mois pour un abonnement standard à Sling Blue.

Ce que vous obtenez : un accès complet à FS1 et aux chaînes locales affiliées à FOX (dans certains grands marchés) .

Pourquoi c’est un choix gagnant : Sling TV est l’option idéale pour les fans soucieux de leur budget. Si vous ne souhaitez pas payer un mois entier de service, les abonnements à court terme uniques de Sling vous permettent d’acheter 1, 3 ou 7 jours d’accès à la volée. C’est une stratégie parfaite pour suivre les phases à élimination directe très médiatisées ou certaines journées de phase de poules sur votre téléphone portable ou votre téléviseur, sans aucun engagement à long terme.

2. Offres de remplacement du câble tout-en-un

Si vous recherchez une offre de chaînes traditionnelle et complète, qui reproduise fidèlement celle d’un décodeur câble classique tout en conservant une installation entièrement basée sur le cloud, ces plateformes de streaming sont faites pour vous :

YouTube TV (72,99 $/mois) : reconnue pour la stabilité de son flux, cette plateforme intègre FOX et FS1 dans son forfait de base. Ses fenêtres multivue automatisées et son Cloud DVR fiable gèrent les chevauchements d’horaires sans couper les prolongations.

DirecTV Stream (dès 89,99 $/mois) : le forfait d’entrée de gamme « Entertainment » intègre l’intégralité des affilées locales FOX et FS1. L’interface de DirecTV se distingue par sa vitesse de zapping fulgurante et un enregistreur cloud illimité conservant les matchs jusqu’à 9 mois, garantissant l’accès à votre bibliothèque bien après le coup de sifflet final.

3. L’option gratuite par excellence : les antennes hertziennes (OTA)

Oui, vous pouvez bel et bien regarder une grande partie du plus grand événement sportif de la planète de manière entièrement gratuite.

En effet, 70 rencontres, dont la finale au MetLife Stadium et tous les matchs de la phase de groupes de l’équipe des États-Unis, seront diffusées sur le réseau hertzien principal de FOX. Une simple antenne HD numérique (environ 20-30 $ sur Amazon) suffit pour capter ces chaînes locales directement dans les airs.

📡 Le bémol : si une antenne vous offre un accès HD gratuit, natif et non compressé au réseau principal de FOX et aux chaînes locales de Telemundo, elle ne captera pas les chaînes du câble comme FS1 ou Universo. Pour suivre les 34 matchs restants diffusés sur des chaînes du câble, vous devrez associer votre antenne à un abonnement numérique autonome comme FOX One ou utiliser des pass à court terme.

Coupe du monde 2026 : guide pratique du streaming sans câble

Plateforme de streaming Coût mensuel / Frais d’inscription Matchs en anglais (FOX/FS1) Matchs en espagnol (Telemundo) Fonctionnalité phare FOX One 19,99 $ / mois Les 104 matchs ❌ Aucun Diffusion en anglais en direct, suivi des données par IA Peacock Premium 10,99 $ / mois ❌ Aucun Les 104 matchs Couverture complète en espagnol, résumés rapides Fubo À partir de 45,99 $/mois (offre promotionnelle) Les 104 matchs Les 104 matchs Multivue personnalisée pour 4 matchs, essai de 5 jours Sling TV Abonnements à partir de 4,99 $ Les 104 matchs (la programmation FOX locale peut varier) Options supplémentaires sélectionnées Abonnements très flexibles de 1, 3 et 7 jours YouTube TV 72,99 $/mois Les 104 matchs Ajoutez uniquement les options supplémentaires Grilles multivues intelligentes et automatisées Antenne HD numérique Frais uniques d’environ 25 $ 70 matchs (hors FS1) Sélection de chaînes locales 100 % gratuit, sans abonnement

💡 Conseils pro de GOAL pour les coupeurs de câble : un streaming sans décalage

Le streaming d’un grand événement sportif international en direct mobilise une quantité considérable de bande passante, et il n’y a rien de pire que de voir votre écran se mettre en buffering au moment même où un attaquant s’apprête à tirer un penalty décisif pour le tournoi. Suivez ces étapes pour vous assurer que votre installation fonctionne sans accroc :

Oubliez la duplication d’écran sans fil : AirPlay, Chromecast et Miracast sont très pratiques pour les films, mais ils entraînent une latence notable et des écrans noirs fréquents lors des mouvements rapides en sport. Utilisez plutôt un câble USB-C vers HDMI pour connecter directement votre ordinateur portable, votre tablette ou votre téléphone à votre téléviseur. Vous obtiendrez ainsi un flux d’une qualité irréprochable, sans aucune latence, qui contourne entièrement la surcharge du Wi-Fi local. Vérifiez les débits de votre réseau : si vous prévoyez de regarder des matchs en 4K HDR natif via Fubo Ultra ou la plateforme FOX One, assurez-vous que votre réseau domestique offre en permanence des débits de téléchargement d’au moins 25 Mbps par appareil de streaming. La perle rare de Tubi : si votre budget est serré, jetez un œil à Tubi , le service de streaming entièrement gratuit et financé par la publicité de FOX. Bien qu’il ne diffuse pas tous les matchs en direct, il propose une section dédiée à la Coupe du monde comprenant des résumés en studio 24 h/24 et 7 j/7, des matchs historiques archivés et des rediffusions intégrales à la demande, le tout gratuitement.







