Comment suivre l'Algérie à la Coupe du monde 2026 : où trouver des billets, des vols, des réservations et plus encore

Les Verts sont de retour et prêts à briller sur la scène internationale. Après une phase de reconstruction et une campagne de qualification intense, l’Algérie s’est mathématiquement qualifiée pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Alors que la toute première Coupe du monde à 48 équipes s’apprête à démarrer en Amérique du Nord, les Fennecs ambitionnent de surpasser leur parcours historique des huitièmes de finale de 2014 et de prouver qu’ils appartiennent à l’élite mondiale.

GOAL vous propose le guide ultime pour obtenir vos billets de match, réserver les meilleurs vols au départ d’Alger ou d’Oran et trouver l’hébergement idéal pour suivre le parcours des Vert dans les villes hôtes nord-américaines.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Algérie pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (heure locale) Lieu Billets Mercredi 17 juin Algérie – Danemark (16 h) MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) Billets Lundi 22 juin Algérie - Équateur (19 h) SoFi Stadium (Inglewood, CA) Billets Samedi 27 juin Corée du Sud - Algérie (17 h) BC Place (Vancouver, Colombie-Britannique) Billets

Comment obtenir des billets pour les matchs de l’Algérie à la Coupe du monde 2026 ?

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire de rattrapage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des billets en vente libre est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA, et cette phase se poursuivra jusqu’à la fin de la Coupe du monde.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA, et cette phase se poursuivra jusqu’à la fin de la Coupe du monde. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente du site avant toute transaction.

Comment acheter des billets d’avion pour soutenir l’Algérie lors de la Coupe du monde 2026 ?

Suivre les Verts à travers l’Amérique du Nord constitue un véritable défi logistique. Les supporters partant d’Algérie s’envoleront généralement depuis l’aéroport international Houari Boumediene (ALG) d’Alger.

En l’absence de vols directs vers la plupart des villes hôtes, les supporters devront transiter par de grands aéroports européens comme Paris (CDG), Londres (LHR) ou Istanbul (IST).

New York/New Jersey (match 1) : atterrissez à l’aéroport international John F. Kennedy (JFK) ou à l’aéroport international Newark Liberty (EWR).

atterrissez à l’aéroport international John F. Kennedy (JFK) ou à l’aéroport international Newark Liberty (EWR). Los Angeles (match 2) : atterrissez à l’aéroport international de Los Angeles (LAX).

atterrissez à l’aéroport international de Los Angeles (LAX). Vancouver (match 3) : aéroport international de Vancouver (YVR).

Comment rester connecté pendant la Coupe du monde ?

Pour vos déplacements entre les États-Unis et le Canada, choisissez un forfait data multi-pays afin d’éviter les frais d’itinérance élevés.

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Les joueurs clés de l’Algérie à suivre pendant la Coupe du monde :