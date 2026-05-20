Comment regarder la Coupe du monde de football 2026 avec Apple TV

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme le plus grand tournoi de l’histoire du football, et l’Apple TV figure parmi les plateformes les plus haut de gamme et les plus performantes pour ne manquer aucune minute de l’action. Que vous disposiez d’une Apple TV 4Kou d’un modèle HD plus ancien, vous pouvez accéder aux chaînes TV classiques ainsi qu’aux plateformes de streaming sportif spécialisées directement depuis l’App StoretvOS. En configurant votre appareil avant le coup d’envoi, vous profiterez d’une image fluide et à haute fréquence sur grand écran.

GOAL vous explique ici comment regarder la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur Apple TV, en vous présentant les meilleures applications de streaming, les chaînes de télévision, les options d’abonnement et des conseils de configuration pour ne rien manquer de l’action, du match d’ouverture à la finale.

Quelles applications diffusent la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur Apple TV ?

Selon votre région, vous pourrez télécharger les applications officielles de diffusion directement depuis l’écran d’accueil de votre tvOS.

Aux États-Unis, les 104 rencontres seront diffusées sur les chaînes FOX Sports. Vous pourrez donc les suivre en anglais via les services de télévision en direct accessibles sur les applications tvOS dédiées Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV ou YouTube TV. Pour une couverture en espagnol, l’application Peacock proposera les matchs en direct.

Au Royaume-Uni, la couverture est partagée entre la BBC et ITV : téléchargez simplement les applications BBC iPlayer et ITVX. Au Canada, TSN et RDS détiennent les droits numériques ; leurs applications Apple TV respectives donnent accès aux matchs en direct. En Australie, tous les rencontres sont diffusées sur l’application SBS On Demand.

L’Apple TV est donc compatible avec l’ensemble de ces pays.

Pays/Région Disponibilité de l’App Store sur tvOS Applications populaires pour la Coupe du monde sur Apple TV Australie Prise en charge complète SBS On Demand Brésil Soutien complet GloboPlay, CazéTV Canada Prise en charge complète TSN, RDS France Couverture intégrale TF1+, beIN Sports Allemagne Prise en charge complète MagentaTV, DAZN Japon Prise en charge complète DAZN et applications des diffuseurs locaux Mexique Prise en charge complète TelevisaUnivision, Vix Nouvelle-Zélande Prise en charge complète Sky Sport Now Afrique du Sud Prise en charge complète YouTube, FIFA+ et certaines applications de streaming Royaume-Uni Compatibilité assurée BBC iPlayer, ITVX États-Unis Prise en charge complète FOX Sports, Peacock, Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV et YouTube TV.

Comment installer les applications de streaming de la Coupe du monde sur l’Apple TV

Le processus complet ne prend que quelques clics et moins de deux minutes avec votre télécommande Siri Remote.

Ouvrez l’App Store : depuis l’écran d’accueil de l’Apple TV, sélectionnez l’icône bleue de l’App Store et appuyez au centre du pavé tactile pour l’ouvrir.

Recherchez votre chaîne : faites glisser votre doigt vers le haut jusqu'au menu supérieur et sélectionnez l'icône de recherche (la loupe). Vous pouvez utiliser le clavier à l'écran ou, plus simplement, maintenir enfoncé le bouton Siri/Microphone situé sur le côté de votre télécommande pour dicter le nom de l'application, telle que Fubo, Peacock, BBC iPlayer ou SBS On Demand.

Téléchargez et installez : sélectionnez l’application dans les résultats, puis cliquez sur le bouton « Obtenir » (ou sur l’icône nuage si vous l’avez déjà téléchargée sur un iPhone ou un iPad). Si nécessaire, confirmez en double-cliquant sur le bouton latéral de votre iPhone ou en saisissant le mot de passe de votre compte Apple.

Lancer et se connecter : une fois l’application installée, cliquez sur « Ouvrir » directement depuis la boutique, ou repérez son icône sur l’écran d’accueil. Lancez-la et connectez-vous avec vos identifiants ou associez votre fournisseur TV pour commencer le streaming.

Peut-on regarder la Coupe du monde 2026 gratuitement sur Apple TV ?

Plusieurs options gratuites sont disponibles sur la plateforme Apple TV, selon votre situation géographique. Contrairement à certaines clés de streaming bon marché, les appareils Apple TV ne disposent pas de tuner coaxial intégré pour les antennes, mais les utilisateurs britanniques peuvent profiter gratuitement de BBC iPlayer et d’ITVX, tandis que le public australien bénéficie d’un accès illimité à SBS On Demand.

L’applicationApple TV intègre également un suivi sportif gratuit au sein de l’écosystème Apple Sports : elle agrège automatiquement les flux disponibles localement, génère des tableaux de tournois personnalisés, affiche les compositions d’équipes et offre des liens directs vers des plateformes financées par la publicité comme Tubi, qui propose déjà de nombreuses rediffusions à la demande et des résumés des temps forts.

En savoir plus : Comment regarder et diffuser en direct la Coupe du monde de football 2026 sur YouTube

Reste à savoir si les applications sociales disponibles sur Apple TV permettront également d’accéder à du contenu de la Coupe du monde.

Bien qu’il soit impossible de regarder des matchs de 90 minutes en direct sur les réseaux sociaux, YouTube propose une application performante et optimisée pour la télévision, disponible sur l’App Store tvOS. Bien que TikTok ne propose pas encore d’application Apple TV dédiée, les utilisateurs Apple peuvent tout de même profiter d’un avantage notable : AirPlay permet de diffuser en direct sur grand écran les résumés officiels des matchs de la FIFA, les temps forts des buts, les analyses en studio animées par des créateurs ainsi que les images des coulisses des équipes, immédiatement après le coup de sifflet final.

En savoir plus : Comment regarder et diffuser en direct la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur TikTok

Guide de la Coupe du monde de la FIFA 2026



