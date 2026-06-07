Comment regarder gratuitement la Coupe du monde de football 2026

La Coupe du monde de la FIFA 2026 arrive en Amérique du Nord dans quelques jours, avec un coup d’envoi fixé au jeudi 11 juin 2026. Porté à 48 équipes, le tournoi offrira un record de 104 rencontres en direct et devrait faire monter la fièvre footballistique d’un cran.

Pourtant, savourer chaque instant de cette gloire internationale ne doit pas vous obliger à vous ruiner avec des abonnements câblés coûteux ou des frais mensuels élevés. En combinant des essais gratuits utilisés à bon escient, les diffusions gratuites en clair et un partenariat numérique exclusif avec Tubi, vous pouvez suivre l’intégralité du tournoi estival sans dépenser le moindre centime.

GOAL vous dévoile les meilleures astuces pour regarder la Coupe du monde de la FIFA 2026 entièrement gratuitement, en vous expliquant précisément comment tirer le meilleur parti de vos options sans dépenser un centime.









Si vous ne voulez pas manquer une seule seconde de l’action en direct — notamment les 34 matchs exclusifs sur FS1 et Universo —, Fubo est l’outil le plus adapté pour un streaming gratuit. Entièrement pensé pour les puristes du sport, Fubo intègre d’emblée les quatre chaînes indispensables pour la Coupe du monde (FOX, FS1, Telemundo et Universo).

En planifiant soigneusement l’activation d’un essai gratuit de 5 jours sur Fubo, les abonnés coupés du câble peuvent suivre chaque rencontre en direct sur leur téléphone, leur tablette ou leur TV connectée, sans engagement financier initial.

L’option Multiview vous permet de suivre jusqu’à quatre rencontres en même temps sur une seule fenêtre, un atout précieux lors des dernières journées de la phase de groupes quand plusieurs matchs se jouent simultanément.

Le cloud DVR illimité vous permet d’enregistrer automatiquement un match crucial depuis l’application Fubo et de le visionner en HD, sans spoiler, dès que vous rentrez du travail.

2. Antennes terrestres numériques (OTA) : l’accès gratuit à vie

Si vous visez une couverture HD gratuite, sans limites de données ni abonnements expirés, une antenne numérique moderne est votre meilleure alliée.

FOX Sports détient les droits de diffusion en anglais et Telemundo en espagnol ; ces chaînes doivent donc proposer les affiches du tournoi en clair. Il suffit de brancher une antenne HD d’entrée de gamme (achat unique de 15 à 25 $) à votre téléviseur pour capter gratuitement les canaux locaux diffusés depuis les ondes.

Au total, 70 rencontres sont diffusées en direct et en intégralité , dont la cérémonie d’ouverture, tous les matchs de la phase de groupes de l’équipe des États-Unis et la grande finale au MetLife Stadium le 19 juillet.

La limite : une antenne ne captera pas les chaînes exclusives au câble comme FS1 ou Universo . Pour récupérer les 34 matchs restants de la phase de groupes diffusés sur ces chaînes, il vous suffit de combiner votre antenne avec la méthode d’essai gratuit de Fubo décrite ci-dessus.

3. Tubi : retransmissions en direct et rediffusions intégrales de la cérémonie d’ouverture en 4K.

Véritable aubaine pour les amateurs de sport au budget serré, Tubi, la plateforme de streaming gratuite et financée par la publicité de FOX, a lancé un espace FOX entièrement dédié à la Coupe du Monde de la FIFA™. Vous n'avez même pas besoin de saisir vos informations de carte bancaire ni de créer un compte payant pour en profiter.

Tubi diffusera les deux matchs d’ouverture les plus attendus du tournoi en direct et gratuitement, en véritable 4K :

11 juin à 15 h 00 (HE) / 12 h 00 (HP) : Mexique – Afrique du Sud (match d’ouverture)

12 juin à 21 h 00 (HE) / 18 h 00 (HP) : États-Unis vs Paraguay (match d’ouverture de l’équipe nationale américaine)

💡 Astuce rediffusion : bien que Tubi ne diffuse pas les 104 matchs en direct, la plateforme mettra en ligne des rediffusions intégrales de90 minutes et des résumés de 10 minutes immédiatement après le coup de sifflet final. En évitant les spoilers sur les réseaux sociaux, vous pourrez suivre l’intégralité du tournoi gratuitement, à votre rythme.

4. La stratégie de rotation des essais gratuits

Pour étendre votre couverture en direct sans câble sur les 38 jours du tournoi, cumulez les périodes d’essai gratuit d’autres grands services de streaming avec Fubo. En les enchaînant judicieusement, vous pourrez suivre une large partie des phases à élimination directe.

DirecTV Stream (essai gratuit de 5 jours) : l’application autonome de DirecTV propose une couverture solide des chaînes locales affiliées et des flux FS1 sans compromis. L’activation de cet essai est particulièrement pertinente pendant les phases décisives des huitièmes et des quarts de finale.

YouTube TV (essai gratuit de 7 jours) : YouTube TV propose régulièrement des périodes d’essai renouvelables pour les nouveaux comptes. Il dispose d’un Cloud DVR automatisé, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer des matchs en direct et les regarder en streaming sur vos appareils gratuitement pendant votre semaine d’essai active.









À retenir : Comparaison des options gratuites pour la Coupe du monde 2026

Méthode gratuite Coût Matchs couverts en direct Avantage caché Essai gratuit Fubo Essai gratuit de 5 jours Les 104 matchs sont commentés en anglais et en espagnol. Disposition personnalisable de l’écran pour 4 matchs, Cloud DVR Antenne HD numérique Frais uniques d’environ 20 $ 70 matchs principaux (FOX/Telemundo) Aucune consommation de données Internet, flux 1080p non compressé Tubi FOX Hub 100 % gratuit Sélection de matchs d’ouverture phares en direct / L’intégralité des 104 matchs à la demande Diffusions en direct en 4K native et chaînes d’analyse 24 h/24, 7 j/7. Essai DirecTV Stream Essai gratuit de 5 jours Flux FOX et FS1 Changement de chaîne ultra-rapide sur mobile Essai YouTube TV Gratuit pendant 7 jours Chaînes FOX et FS1 Stockage cloud illimité, sans clips qui se chevauchent.

⚠️ Les conseils pro de GOAL pour un streaming gratuit sans souci

Pour profiter pleinement de cette période d’essai gratuite, légale et sans accroc, gardez à l’esprit ces trois conseils essentiels :

Programmez une alerte de résiliation dans votre calendrier : les plateformes de streaming comptent sur l’oubli des utilisateurs. Dès l’activation d’un essai gratuit sur Fubo ou toute autre service, ouvrez l’application calendrier de votre smartphone et paramétrez une notification sonore pour résilier 24 heures avant le renouvellement automatique. Méfiez-vous des flux illégaux : évitez les sites de streaming pirates tiers douteux. Non seulement ils sont illégaux, mais ces flux de mauvaise qualité présentent un décalage d’environ 2 à 3 minutes par rapport à l’action en direct (ce qui garantit que vos amis vous enverront un message pour vous signaler un but avant même que vous ne le voyiez), et ils bombardent régulièrement vos appareils de logiciels malveillants intrusifs. Optimisez le placement de votre antenne : si vous optez pour une antenne hertzienne, installez-la aussi haut que possible sur un mur ou directement contre une fenêtre orientée vers les antennes-relais locales. Les stores métalliques, les murs en béton et les appareils électroniques peuvent dégrader le signal. Effectuez une rapide « recherche de chaînes » dans les paramètres de votre téléviseur après chaque déplacement : vous accéderez immédiatement à des flux plus clairs.







