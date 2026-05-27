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Comment regarder et suivre en direct la Coupe du monde de football 2026

Coupe du monde

GOAL explique comment les supporters peuvent regarder et suivre en direct la Coupe du monde de la FIFA 2026.

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme le plus grand tournoi de football de l’histoire, avec 48 équipes nationales, 104 matchs et des villes hôtes réparties entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les supporters du monde entier disposeront de plus d’options de visionnage que jamais, grâce aux chaînes de télévision, aux plateformes de streaming, aux applications pour téléviseurs connectés et aux services mobiles, qui proposeront tous une couverture en direct tout au long de la compétition.

Que les supporters choisissent de suivre les rencontres depuis leur canapé, en streaming lors de leurs déplacements ou sur plusieurs écrans simultanément, un large éventail d’options officielles sera proposé, selon leur zone géographique. Des chaînes gratuites aux plateformes de streaming sportif premium, les téléspectateurs pourront vivre chaque temps fort du tournoi, du match d’ouverture jusqu’à la finale.

GOAL vous explique comment regarder et suivre en direct la Coupe du monde de la FIFA 2026, en détaillant les chaînes officielles, les plateformes de streaming, les options gratuites et les appareils compatibles.

Quelles chaînes détiennent les droits de diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les droits de diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont attribués de façon territoriale à diverses chaînes sportives et plateformes de streaming. Aux États-Unis, les matchs seront diffusés en anglais sur les antennes de FOX Sports et en espagnol sur Telemundo et Peacock. Au Canada, le tournoi sera diffusé sur TSN, RDS et CTV, tandis qu’au Royaume-Uni, les fans le suivront sur la BBC et ITV.

De nombreux autres pays d’Europe, d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et d’Amérique du Sud disposeront aussi de chaînes et de plateformes de streaming dédiées pour diffuser chaque rencontre en direct.

Diffuseurs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 dans le monde

🌍 Pays/Région

📺 Diffuseur

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanie

TV Klan

🇩🇿 Algérie

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorre

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentine

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australie

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Autriche

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Belgique

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivie

Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chili, Entel TV

🇧🇦 Bosnie-Herzégovine

Arena Sport

🇧🇷 Brésil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarie

BNT

🇨🇦 Canada

TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombie

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croatie

HRTi

🇨🇾 Chypre

Sigma TV

🇨🇿 République tchèque

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Danemark

TV2 Danemark | TV2 Play Danemark

🇪🇨 Équateur

DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonie

Go3 Extra Sports Estonie

🇫🇯 Fidji

FBC Sports

🇫🇮 Finlande

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 France

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Allemagne

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésie

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlande

RTÉ

🇮🇹 Italie

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japon : DAZN Japon

DAZN Japon

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Maurice

Application New World Sport

🇲🇽 Mexique

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Népal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Pays-Bas

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norvège

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Pérou

DIRECTV Sports Pérou | DGO | Disney+ Premium Chili | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Roumanie

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 Saint-Marin

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapour

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrique du Sud

SABC 3 | SABC Plus | Application Sporty TV

🇪🇸 Espagne

DAZN Espagne | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espagne

🇸🇪 Suède

TV4 Suède | TV4 Play

🇨🇭 Suisse

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquie

Turquie

🇬🇧 Royaume-Uni

ITV 1 UK | ITVX | STV Écosse | STV Player

🇺🇸 États-Unis

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Application FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.

🇺🇿 Ouzbékistan

Zo’r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela, DGO et inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Comment regarder la Coupe du monde de la FIFA 2026 en ligne

La Coupe du monde de la FIFA 2026 sera disponible sur une grande variété d’appareils de streaming modernes et de plateformes connectées. Les fans pourront suivre les rencontres en direct sur les téléviseurs connectés, Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Android TV, les consoles de jeux, les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables.

La plupart des diffuseurs officiels proposent déjà des applications dédiées compatibles avec la haute définition, voire la 4K. Des services comme YouTube TV, Hulu + Live TV, Sling TV et Fubo devraient également assurer une couverture en direct dans les zones couvertes, offrant ainsi aux téléspectateurs des solutions souples pour suivre le tournoi sans abonnement câble traditionnel.

Existe-t-il des options gratuites pour suivre la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Plusieurs pays proposeront un accès gratuit à une partie ou à l’intégralité de la compétition via leurs chaînes nationales et leurs plateformes de streaming. Au Royaume-Uni, les matchs seront diffusés en clair sur la BBC et ITV, avec un service de streaming accessible via BBC iPlayer et ITVX. En Australie, les téléspectateurs pourront suivre les rencontres en direct sur SBS On Demand, tandis qu’en France, une partie du tournoi sera probablement disponible sur TF1+.

Au Brésil, CazéTV devrait à nouveau jouer un rôle majeur dans la couverture numérique via YouTube, tandis que certains territoires pourraient également proposer gratuitement des temps forts, des rediffusions de matchs et des analyses du tournoi, même si la couverture intégrale en direct reste accessible uniquement sur abonnement.

Peut-on regarder la Coupe du monde sur YouTube ?

Si la diffusion des rencontres en direct reste soumise aux droits de retransmission locaux, les fans du monde entier pourront consulter des temps forts, des compilations de buts, des conférences de presse, des analyses tactiques et des images des coulisses via les chaînes officielles de la FIFA, les diffuseurs et les créateurs de contenu footballistique.

Certaines chaînes, comme la brésilienne CazéTV, diffuseront même une sélection de contenus directement sur YouTube dans les territoires autorisés.

Et sur TikTok et les réseaux sociaux ?

Bien que ces plateformes ne diffusent pas les rencontres en direct dans leur intégralité, elles joueront un rôle majeur dans la couverture du tournoi. Les diffuseurs officiels, les équipes nationales, les joueurs et les créateurs y publieront des réactions instantanées aux buts, des extraits courts, des clips d’entraînement, des célébrations de supporters et des images des coulisses tout au long de la compétition.

Ces plateformes deviendront également des plaques tournantes pour les moments viraux et l’engagement des fans en temps réel pendant le tournoi.

Quelle vitesse Internet faut-il pour regarder la Coupe du monde en streaming ?

Pour qui souhaite suivre les matchs en streaming, une connexion Internet stable est indispensable pour profiter d’une expérience optimale. Le streaming en HD requiert généralement un débit d’au moins 5 à 10 Mbps, tandis que les flux en Full HD et 4K tirent pleinement parti de débits nettement plus élevés. Les supporters utilisant des téléviseurs connectés ou des appareils de streaming peuvent également améliorer la qualité de lecture en se connectant via Ethernet plutôt que par Wi-Fi, lorsque cela est possible.

Peut-on suivre la Coupe du monde en déplacement ?

Les abonnés en déplacement pourront généralement accéder à leur plateforme habituelle, sous réserve des accords de diffusion locaux. Certaines offres proposent des options « voyage » adaptées, tandis que d’autres restreignent l’accès hors des territoires autorisés.

Consultez donc les politiques de streaming international de votre diffuseur avant le départ afin d’éviter toute interruption pendant la compétition.

Quand la Coupe du monde de la FIFA 2026 débutera-t-elle ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra en juin et juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ce sera la première édition à réunir 48 équipes et la première organisée conjointement par trois pays.

Avec un format élargi, davantage de matchs et une couverture mondiale sans précédent, cette édition s’annonce comme l’un des événements sportifs les plus accessibles et les plus visionnés en direct de l’histoire du football.

Guide de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Mexico vs Afrique du Sud
Molotov

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Corée du Sud vs Tchéquie
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Canada vs Bosnie Hérzégovine
Molotov

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Etats-Unis vs Paraguay
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Qatar vs Suisse
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Brésil vs Maroc
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Haïti vs Écosse
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Australie vs Turquie
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Allemagne vs Curacao
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Pays-Bas vs Japon
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Côte d'Ivoire vs Ecuador
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Suède vs Tunisie
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Espagne vs Cap-Vert
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Belgique vs Egypte
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Arabie Saoudite vs Uruguay
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Iran vs Nouvelle-Zélande
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France vs Sénégal
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Irak vs Norvège
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Argentine vs Algérie
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Autriche vs Jordanie
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Portugal vs DR Congo
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Angleterre vs Croatie
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Ghana vs Panama
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Ouzbékistan vs Colombie
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Tchéquie vs Afrique du Sud
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Suisse vs Bosnie Hérzégovine
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Etats-Unis vs Australie
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Écosse vs Maroc
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