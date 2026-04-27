Comment obtenir des formules d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 : billets premium officiels, options d’achat et plus encore

Pour les passionnés de football, assister à des matchs dans des stades ultramodernes et voir les meilleurs joueurs de la planète se battre pour la gloire mondiale est une expérience unique.

Pour ceux qui assisteront à la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord cet été, l’achat de forfaits d’hospitalité ou de billets premium permet d’enrichir encore cette expérience.

GOAL vous présente toutes les options d’hospitalité pour la Coupe du monde cet été, y compris les forfaits, les tarifs et bien plus encore.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026

Les billets et forfaits d’hospitalité officiels sont exclusivement disponibles sur la plateforme d’hospitalité de laFIFA, gérée par On Location, le prestataire officiel.

Ces offres, dont le niveau de prestation et le nombre de rencontres varient, incluent généralement des places premium, une restauration gastronomique et un accès exclusif aux salons.

Les différentes formules sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : un match impliquant une équipe non hôte (hors Canada, Mexique et États-Unis).

16es de finale, 8es de finale ou match pour la 3e place : 1 match au choix

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

Série de sites

Suivez l’intégralité de la rencontre dans l’enceinte de votre choix.

Chaque formule comprend 4 à 9 rencontres selon le stade sélectionné.

Valable pour chaque journée de match et chaque phase de la compétition.

Options d’hospitalité : Salon bord-terrain, VIP, Salon des trophées, Club des champions, Pavillon de la FIFA

Suivez mon équipe

Suivez votre équipe préférée durant l’intégralité de la phase de groupes, où que se déroulent les rencontres.

Les 3 matchs de la phase de groupes et 1 match des 16es de finale

Tous les jours de match et tous les lieux sont éligibles.

Suivez mon équipe n’est pas disponible pour le moment pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux entreprises et aux VIP en quête d’une expérience premium.

Combien coûtent les billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 ?

Les billets d’hospitalité officiels pour la Coupe du Monde 2026 affichent des tarifs très variables en fonction du niveau de prestation, du pack choisi et du stade. Voici les fourchettes de prix :

Match unique : à partir de 1 400 $ US par personne

à partir de 1 400 $ US par personne Série de tournois : à partir de 8 275 $ US par personne

à partir de 8 275 $ US par personne Suivez mon équipe : à partir de 6 750 $ US par personne

à partir de 6 750 $ US par personne Loges et boxes privés : les loges pour un seul match sont disponibles à partir d’environ 43 200 $ US, tandis que les boxes privés complets pour les groupes (généralement de 6 à 12 personnes) pour une série de stades dépassent les 100 000 $ US.

Quel est le calendrier des stades de la Coupe du monde 2026 ?