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Comment obtenir des formules d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 : billets premium officiels, options d’achat et plus encore

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Coupe du monde

Voici comment vous pourrez suivre la Coupe du monde en toute élégance cet été.

Pour les passionnés de football, assister à des matchs dans des stades ultramodernes et voir les meilleurs joueurs de la planète se battre pour la gloire mondiale est une expérience unique. 

Pour ceux qui assisteront à la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord cet été, l’achat de forfaits d’hospitalité ou de billets premium permet d’enrichir encore cette expérience.

GOAL vous présente toutes les options d’hospitalité pour la Coupe du monde cet été, y compris les forfaits, les tarifs et bien plus encore.

Hospitalitéofficielle de la Coupe du monde 2026 – Réservez dès maintenant.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. 

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations. 

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026

Les billets et forfaits d’hospitalité officiels sont exclusivement disponibles sur la plateforme d’hospitalité de laFIFA, gérée par On Location, le prestataire officiel. 

Ces offres, dont le niveau de prestation et le nombre de rencontres varient, incluent généralement des places premium, une restauration gastronomique et un accès exclusif aux salons.

Les différentes formules sont les suivantes :

Match unique

  • Phase de groupes : un match impliquant une équipe non hôte (hors Canada, Mexique et États-Unis).
  • 16es de finale, 8es de finale ou match pour la 3e place : 1 match au choix
  • Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

Série de sites

  • Suivez l’intégralité de la rencontre dans l’enceinte de votre choix.
  • Chaque formule comprend 4 à 9 rencontres selon le stade sélectionné.
  • Valable pour chaque journée de match et chaque phase de la compétition.
  • Options d’hospitalité : Salon bord-terrain, VIP, Salon des trophées, Club des champions, Pavillon de la FIFA

Suivez mon équipe

  • Suivez votre équipe préférée durant l’intégralité de la phase de groupes, où que se déroulent les rencontres.
  • Les 3 matchs de la phase de groupes et 1 match des 16es de finale
  • Tous les jours de match et tous les lieux sont éligibles.
  • Suivez mon équipe n’est pas disponible pour le moment pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).
  • Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux entreprises et aux VIP en quête d’une expérience premium.

Réservez dès maintenant.

Combien coûtent les billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 ?

Les billets d’hospitalité officiels pour la Coupe du Monde 2026 affichent des tarifs très variables en fonction du niveau de prestation, du pack choisi et du stade. Voici les fourchettes de prix :

  • Match unique : à partir de 1 400 $ US par personne
  • Série de tournois : à partir de 8 275 $ US par personne
  • Suivez mon équipe : à partir de 6 750 $ US par personne
  • Loges et boxes privés : les loges pour un seul match sont disponibles à partir d’environ 43 200 $ US, tandis que les boxes privés complets pour les groupes (généralement de 6 à 12 personnes) pour une série de stades dépassent les 100 000 $ US.

Quel est le calendrier des stades de la Coupe du monde 2026 ?

ÉtapeDatesVillesÉquipes
Groupe A11 – 27 juinMexique, Guadalajara, Monterrey, AtlantaMexique, Afrique du Sud, Corée du Sud et République tchèque.
Groupe B11–27 juinToronto, Vancouver, San Francisco, Los AngelesCanada, Bosnie-Herzégovine, Qatar, Suisse
Groupe C11 – 27 juinNew York, New Jersey, Boston, Philadelphie, MiamiBrésil, Maroc, Haïti, Écosse
Groupe D11 – 27 juinLos Angeles, Vancouver, Seattle, San FranciscoÉtats-Unis, Paraguay, Australie, Turquie
Groupe E11 – 27 juinHouston, Philadelphie, Toronto, Kansas CityAllemagne, Curaçao, Côte d’Ivoire, Équateur
Groupe F11 – 27 juinDallas, Monterrey, Houston, Kansas CityPays-Bas, Japon, Suède, Tunisie
Groupe G11 – 27 juinSeattle, Los Angeles, VancouverBelgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande
Groupe H11 – 27 juinAtlanta, Miami, Houston, GuadalajaraEspagne, Cap-Vert, Arabie saoudite, Uruguay
Groupe I11 – 27 juinNew York, New Jersey, Boston, Philadelphie, TorontoFrance, Sénégal, Irak, Norvège
Groupe J11 – 27 juinKansas City, San Francisco, DallasArgentine, Algérie, Autriche, Jordanie
Groupe K11–27 juinHouston, Mexico, Guadalajara, MiamiPortugal, République démocratique du Congo, Ouzbékistan, Colombie
Groupe L11–27 juinDallas, Toronto, Boston, PhiladelphieAngleterre, Croatie, Ghana, Panama
Seizièmes de finale28 juin – 3 juilletToutes les villes hôtes (à l’exception de GDL et MTY)À confirmer
Huitièmes de finale4–7 juilletVancouver, Seattle, Mexico, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphie, New York, New JerseyÀ confirmer
Quarts de finale9 – 11 juilletBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CityÀ confirmer
Demi-finales14–15 juilletDallas, AtlantaÀ confirmer
3^e place18 juilletMiamiÀ confirmer
Finale19 juilletNew York – New JerseyÀ confirmer