Comment obtenir des forfaits voyage pour le match Real Madrid vs Girona : hôtels, vols, billets et plus encore

Célébrez l'esprit de compétition cette saison et réservez votre place pour assister à un match décisif au cœur de la capitale espagnole, lorsque le Real Madrid affrontera Gérone le 12 avril.

Après le mois sacré et les célébrations de l'année, quoi de mieux que de vous offrir un pèlerinage au stade Santiago Bernabéu, récemment rénové.

Que vous soyez un Madridista de longue date ou un puriste du football, GOAL a sélectionné les meilleurs moyens de trouver des places, des billets généraux très demandés aux forfaits de voyage et d'hospitalité haut de gamme conçus pour offrir une expérience premium aux fans.

Quand aura lieu le match Real Madrid vs Girona ?

Date et heure Rencontre Lieu Forfaits voyage Billets Dimanche 12 avril 2026 (à confirmer) Real Madrid vs Gérone Santiago Bernabéu Forfaits Billets

Veuillez consulter attentivement le calendrier officiel de la Liga, car l'heure exacte du coup d'envoi est généralement confirmée environ quatre semaines avant le match.

Où acheter des forfaits voyage pour le match Real Madrid vs Girona ?

Il est très difficile d'obtenir des billets pour le Bernabéu via les billetteries traditionnelles. Le club ayant des fans dans le monde entier, les billets sont souvent achetés presque immédiatement par les membres du club (Socios).

Pour les supporters internationaux, la solution la plus simple est de passer par des partenaires proposant des forfaits voyage, tels que 7tickets. Ceux-ci proposent des réservations complètes comprenant les billets pour le match, les vols et les nuits d'hôtel dans un seul forfait. Plutôt que de simplement acheter une place, les supporters du Moyen-Orient peuvent profiter d'une expérience de voyage sans stress, de bout en bout.

Que comprend le forfait voyage 7tickets ?

Le forfait proposé par 7tickets est un itinéraire footballistique soigneusement élaboré qui prend en charge tous les détails logistiques, vous permettant ainsi de vous concentrer pleinement sur l'ambiance madrilène.

Le forfait Real Madrid vs Girona comprend :

Billet officiel pour le match : entrée garantie au stade Santiago Bernabéu.

entrée garantie au stade Santiago Bernabéu. Séjour de 3 nuits dans un hôtel 4 étoiles : détendez-vous dans un hébergement haut de gamme et sélectionné avec soin dans le centre de Madrid.

détendez-vous dans un hébergement haut de gamme et sélectionné avec soin dans le centre de Madrid. Transferts privés depuis et vers l'aéroport : un chauffeur professionnel vous accueillera à votre arrivée et vous ramènera à l'aéroport.

un chauffeur professionnel vous accueillera à votre arrivée et vous ramènera à l'aéroport. Transferts vers le stade le jour du match : rejoignez le stade confortablement, en évitant les embouteillages et les lignes de métro bondées les jours de match.

Combien coûtent les forfaits Real Madrid vs Girona ?

Pour assister au match des 15 fois champions d'Europe, le forfait 7tickets propose une structure tarifaire transparente et compétitive qui reflète le caractère exceptionnel de l'expérience.

Actuellement, ce forfait tout compris est proposé à partir d'environ 1 324 $ par personne.

Bien qu'il s'agisse d'un investissement, la valeur est claire : un prix unique couvre votre billet de match garanti (ce qui peut être rare), un séjour de plusieurs nuits dans un hôtel 4 étoiles de luxe et tous les transferts privés essentiels. En bloquant ce tarif, les fans du GCC peuvent éviter les hausses de prix volatiles qui frappent le marché hôtelier madrilène lors des grands week-ends de match.

Le nouveau Santiago Bernabéu : une merveille moderne

À partir de 2026, le Santiago Bernabéu sera entièrement transformé en stade le plus moderne au monde. Voici ce qui vous attend :

Le toit et le terrain rétractables : une merveille d'ingénierie qui garantit le bon déroulement du match dans des conditions parfaites, quel que soit le temps.

une merveille d'ingénierie qui garantit le bon déroulement du match dans des conditions parfaites, quel que soit le temps. L'écran vidéo à 360 degrés : une expérience visuelle immersive qui enveloppe tout l'intérieur du stade.

une expérience visuelle immersive qui enveloppe tout l'intérieur du stade. La passerelle : promenez-vous au sommet du stade pour profiter d'une vue imprenable sur les toits de Madrid.

promenez-vous au sommet du stade pour profiter d'une vue imprenable sur les toits de Madrid. Le musée du Real Madrid : visitez la salle des trophées la plus décorée du football mondial, qui abrite la vaste collection de titres de Ligue des champions du club.

Que faire à Madrid ?

Madrid est une ville culturelle, élégante et débordante d'énergie. Grâce à votre forfait voyage, vous aurez tout le temps nécessaire pour explorer :

Le Palais royal : visitez le plus grand palais royal encore en activité en Europe, un chef-d'œuvre de l'architecture baroque.

visitez le plus grand palais royal encore en activité en Europe, un chef-d'œuvre de l'architecture baroque. Shopping de luxe : rendez-vous dans le quartier de Salamanca pour découvrir des boutiques haut de gamme et des marques de renommée mondiale.

rendez-vous dans le quartier de Salamanca pour découvrir des boutiques haut de gamme et des marques de renommée mondiale. Restauration halal haut de gamme : Madrid offre un excellent choix de restaurants certifiés halal, en particulier dans le centre-ville, allant de la cuisine marocaine traditionnelle à la cuisine fusion moderne.

Madrid offre un excellent choix de restaurants certifiés halal, en particulier dans le centre-ville, allant de la cuisine marocaine traditionnelle à la cuisine fusion moderne. Le parc du Retiro : passez un après-midi paisible dans le poumon vert de la ville, visitez le palais de Cristal et faites de l'aviron sur le lac.

Où acheter des billets pour le match Real Madrid - Gérone ?

Il existe plusieurs moyens de se procurer des billets, mais il est essentiel de passer par des sources fiables.

Bien que le site officiel du club soit la source principale, les billets pour les matchs importants sont souvent vendus avant d'être mis à la disposition du grand public.

Pour les fans internationaux qui souhaitent être sûrs d'avoir une place, les marchés secondaires comme StubHub offrent une alternative fiable. Ces plateformes vous permettent de parcourir différentes catégories de places, du « Fondo » derrière les buts aux sièges VIP « Tribuna », même lorsque la billetterie officielle est complète.

Combien coûtent les billets pour le match Real Madrid vs Girona ?

Les billets individuels pour un match de cette envergure coûtent généralement entre 120 et 250 dollars pour des places standard via les canaux officiels.

Cependant, sur le marché secondaire (comme StubHub), les prix peuvent fluctuer en fonction de la demande, allant souvent de 250 à 500 dollars pour les meilleures places.

Si l'on tient compte de l'augmentation des coûts des hôtels et des transports à Madrid, le forfait voyage 7tickets s'avère souvent être le moyen le plus économique et le plus simple de profiter du match.

Comment obtenir des billets pour le match Real Madrid vs Girona ?