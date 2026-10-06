Comment obtenir des billets pour Thunder vs Spurs : dates NBA, prix des billets et plus encore

Le choc de la Conférence Ouest entre l’Oklahoma City Thunder et les San Antonio Spurs s’impose comme l’une des rivalités de jeunes équipes les plus excitantes du basket moderne. Avec deux des effectifs les plus dynamiques de la ligue, emmenés par les superstars Shai Gilgeous-Alexander et Victor Wembanyama, chaque affrontement entre ces franchises offre une action à très haute intensité et une opposition de très haut niveau d’un panier à l’autre.

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Quand a lieu Thunder vs Spurs ?

Date & heure Match Lieu Billets Mardi 20 octobre 2026 à 20 h 30 CDT Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Frost Bank Center, San Antonio, Texas Billets

Où acheter des billets pour Thunder vs Spurs ?

Les billets officiels pour les matches à domicile des San Antonio Spurs sont distribués principalement via le portail officiel de Ticketmaster et le site officiel de l’équipe des San Antonio Spurs. Le volume élevé de renouvellements d’abonnements et les quotas réservés aux fan clubs signifient que les ventes générales principales au public pour les adversaires majeurs de la Conférence Ouest peuvent rapidement afficher complet.

Si les contingents généraux officiels sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Thunder vs Spurs ?

Les prix officiels en valeur faciale publiés par la billetterie principale pour les matches standards de saison régulière au Frost Bank Center commencent à environ 35 $ à 50 $ pour les places en balcon supérieur, et montent à 250 $ ou plus pour les sièges latéraux en bord de terrain au niveau inférieur, selon la demande liée à l’adversaire.

Si les contingents généraux officiels sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute, avec des annonces d’entrée de gamme à partir d’environ 82 $ à 129 $.

Tout ce qu’il faut savoir sur Thunder vs Spurs

Le Frost Bank Center de San Antonio, au Texas, accueille ce match de la Conférence Ouest. La salle a une capacité de plus de 18 000 spectateurs et offre des lignes de vue de tout premier ordre. Les spectateurs peuvent profiter d’une offre premium de restauration, de boutiques de produits dérivés et d’animations d’avant-match dans les coursives de l’enceinte avant l’entre-deux.



