L’histoire s’écrira lorsque la NFL disputera pour la toute première fois un match de saison régulière en France, avec une affiche palpitante entre les Pittsburgh Steelers et les New Orleans Saints. Dans le cadre emblématique du Stade de France à Saint-Denis, près de Paris, cette grande affiche internationale promet une atmosphère électrique et inoubliable.

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Quand a lieu le match Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints ?

Date Affiche Lieu Billets dimanche 25 octobre 2026 Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints Stade de France, Saint-Denis, France Billets

Où acheter des billets pour Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints ?

Les billets officiels pour le match NFL de Paris sont distribués via Ticketmaster France et la billetterie officielle du Stade de France. La forte demande internationale et les contingents réservés aux clubs signifient que les billets en admission générale sur les plateformes principales peuvent se vendre très rapidement.

Si les contingents généraux officiels sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints ?

Les prix officiels des billets annoncés par la NFL pour le match au Stade de France débutent à 91,22 € pour des places de catégorie 9 en tribune supérieure, et montent jusqu’à 425,75 € pour les meilleures places de catégorie 1.

Si les contingents généraux officiels sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute, avec des annonces d’entrée de gamme à partir d’environ 125 €.

Tout ce qu’il faut savoir sur Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints

Le Stade de France, à Saint-Denis, accueille ce match historique de la NFL à Paris. L’enceinte affiche une capacité de 80 000 places et des installations de classe mondiale. Situé juste au nord du centre de Paris, le stade est facilement accessible via les lignes de transports en commun RER B et RER D. Les spectateurs peuvent s’attendre à des animations dédiées dans la fan zone, à des divertissements d’avant-match et à une atmosphère festive dans l’enceinte du stade avant le coup d’envoi.