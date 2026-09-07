L’Allemagne entame une nouvelle ère dans la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27, puisque Jurgen Klopp prend les commandes de la Mannschaft pour la première fois, après sa nomination au poste de sélectionneur à la suite d’une décevante élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Versée dans la Ligue A, groupe A2, l’Allemagne disputera six rencontres contre les Pays-Bas, la Grèce et la Serbie entre septembre et novembre, offrant aux supporters à travers l’Europe plusieurs occasions de voir les premiers pas de Klopp sur la scène internationale.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets de l’Allemagne en Ligue des nations, notamment les dates des matches, les prix et où les acheter.

Quand se joue la Ligue des nations de l’Allemagne ?

Date et heure Match Lieu Billets jeudi 24 septembre 2026 - 20 h 45 Pays-Bas vs Allemagne Johan Cruijff Arena, Amsterdam Billets dimanche 27 septembre 2026 - 20 h 45 Allemagne vs Grèce WWK Arena, Augsbourg Billets jeudi 1er octobre 2026 - 20 h 45 Allemagne vs Serbie Allianz Arena, Munich Billets dimanche 4 octobre 2026 - 20 h 45 Grèce vs Allemagne Toumba Stadium, Thessalonique Billets vendredi 13 novembre 2026 - 20 h 45 Serbie vs Allemagne Lieu à confirmer, Serbie Billets lundi 16 novembre 2026 - 20 h 45 Allemagne vs Pays-Bas Lieu à confirmer, Allemagne Billets

Les matches à domicile de l’Allemagne sont répartis dans trois stades différents lors de cette campagne, avec Augsbourg et Munich déjà confirmés comme villes hôtes, tandis qu’un troisième lieu doit encore être annoncé pour la réception finale des Pays-Bas en novembre.

Où acheter des billets pour la Ligue des nations de l’Allemagne ?

Le moyen le plus fiable d’obtenir des billets pour les matches de l’Allemagne en Ligue des nations, à domicile comme à l’extérieur, est de passer par StubHub. En tant que l’une des plus grandes places de marché de billets au monde, StubHub propose un large éventail d’options de places pour chaque match de l’Allemagne dans cette campagne, de la WWK Arena à Augsbourg à l’Allianz Arena à Munich, en passant par les déplacements à Amsterdam et à Thessalonique.

Voici pourquoi StubHub constitue une option solide pour cette campagne :

Large choix de places : dans chaque stade du calendrier de l’Allemagne, des sièges en tribune haute aux options premium dans l’axe

Au-delà du contingent officiel : utile une fois les billets via les canaux officiels de la DFB et les fenêtres de priorité pour les membres épuisés pour les matches à domicile

Transferts garantis : les billets sont couverts par le programme FanProtect de StubHub, ce qui donne aux acheteurs l’assurance que les places sont valides et arriveront à temps pour le jour du match

Aucune adhésion requise : pour les déplacements à Amsterdam, Thessalonique et en Serbie, StubHub offre un moyen d’obtenir des places sans avoir besoin d’une adhésion à la fédération allemande

Options hospitalité : des packs premium sont disponibles pour les rencontres à Munich et à Augsbourg pour les supporters souhaitant une expérience de match plus complète

La nomination de Klopp suscitant déjà un intérêt important autour de cette équipe d’Allemagne, en particulier pour l’ouverture de septembre à l’extérieur contre les Pays-Bas, il est fortement recommandé de réserver tôt dans tous les cas.

Combien coûtent les billets pour la Ligue des nations de l’Allemagne ?

Les prix des billets pour la Ligue des nations de l’Allemagne varient selon le match, l’emplacement de la place et la proximité du jour du match au moment de l’achat. Voici un guide approximatif de ce à quoi s’attendre sur StubHub :

Places les moins chères : à partir d’environ 40 € à 50 € : des places en tribune haute dans des stades comme la WWK Arena à Augsbourg, le point d’entrée le plus accessible de toute la campagne

Places de milieu de gamme : généralement autour de 80 € à 150 €, offrant une meilleure vue le long de la ligne de touche dans des enceintes comme l’Allianz Arena

Premium et hospitalité : à partir de 250 € pour les affiches les plus prestigieuses, y compris les matches contre les Pays-Bas au début et à la fin de la campagne

Billets à l’extérieur (Amsterdam et Thessalonique) : les prix varient selon la fédération hôte, la Johan Cruijff Arena exigeant généralement un supplément compte tenu de sa taille et de son statut

Comme pour toute campagne internationale à forte demande, les prix sur le marché secondaire peuvent évoluer à mesure que chaque jour de match approche, donc réserver sa place plus tôt plutôt que plus tard est généralement l’option la plus sûre si vous disposez d’un budget précis.

Tout ce qu’il faut savoir sur la Ligue des nations de l’Allemagne

La Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 est la cinquième édition de la compétition, et l’Allemagne retrouve la Ligue A, l’élite de la compétition, dans le groupe A2 aux côtés des Pays-Bas, de la Grèce et de la Serbie. C’est la deuxième campagne consécutive lors de laquelle l’Allemagne et les Pays-Bas ont été versés dans le même groupe, ce qui ajoute un enjeu supplémentaire aux deux confrontations.

Quelques éléments à connaître sur les enjeux :

Un nouveau départ sous Klopp : cette campagne marque le début de son mandat, signé jusqu’à la Coupe du monde 2030, après le départ de Nagelsmann à la suite de l’élimination en Coupe du monde contre le Paraguay

Promotion et relégation sont en jeu entre les ligues, selon le classement final du groupe

Une voie vers la qualification pour un futur tournoi est également possible, une bonne campagne en Ligue des nations pouvant offrir un chemin vers les qualifications du Championnat d’Europe pour les équipes qui échouent ailleurs

Six matches dans une fenêtre condensée : tous les matches de groupe se jouent en septembre, octobre et novembre, offrant aux supporters une période courte mais riche en action pour voir l’Allemagne à l’œuvre

L’Allemagne cherchant à rebondir après une troisième élimination décevante consécutive dans un tournoi, cette campagne revêt une importance particulière comme premier indicateur de la direction prise par l’équipe sous la conduite de son nouveau sélectionneur.