Comment obtenir des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde Irak - Bolivie : tarifs, pronostics et plus encore

La course aux dernières places pour la Coupe du monde 2026 atteint ce mois-ci son apogée. L'Irak affrontera la Bolivie le 31 mars sur le sol mexicain, sachant qu'une victoire suffirait pour se qualifier pour la compétition mondiale.

Huit équipes de la Confédération asiatique de football (AFC) ont déjà décroché leur place pour le grand rendez-vous estival en Amérique du Nord, et l'Irak espère encore devenir la neuvième. L'ancien sélectionneur australien Graham Arnold compte bien mener les Lions de Mésopotamie à leur première Coupe du monde depuis 1986.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour la finale des barrages de qualification à la Coupe du monde opposant l'Irak au Mexique, notamment où acheter vos billets et à quel prix.

Quand aura lieu le match de qualification pour la Coupe du monde Irak - Bolivie ?

Six places pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont encore à prendre, et deux d'entre elles seront attribuées aux équipes qui s'imposeront lors des barrages interconfédéraux (IC) en mars prochain.

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets Mardi 31 mars Irak vs Bolivie (21 h) Estadio BBVA (Guadalupe, Mexique) Billets

Quel est le calendrier des barrages interconfédéraux de qualification pour la Coupe du monde ?

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets Mardi 31 mars Finale de la voie 2 : Irak vs Bolivie (21 h) Estadio BBVA (Guadalupe) Billets Mardi 31 mars Finale de la voie 1 : RD Congo vs Jamaïque (15 h) Stade Akron (Zapopan) Billets

Comment acheter des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde Irak - Bolivie

Les billets pour la finale du barrage Pathway 2 : Irak - Bolivie, ont été mis en vente sur le site de la FIFA le 3 mars.

Pour acheter des billets officiels, vous devez vous rendre sur le portail de billetterie de la FIFA et créer un compte. Vous pouvez ensuite vous connecter à votre compte FIFA et vérifier la disponibilité des billets.

Bien que le portail de la FIFA soit le moyen le plus sûr pour les supporters d'acheter des billets pour le match, ceux qui souhaitent assister à la finale du barrage Pathway 2 peuvent envisager de se tourner vers des sites de revente tels que StubHub, qui pourraient leur offrir une opportunité de dernière minute d'obtenir des billets.

Billets pour le match de qualification à la Coupe du monde Irak - Bolivie : combien coûtent-ils ?

Les catégories de billets officielles pour le match de qualification à la Coupe du monde Irak vs TBC sont les suivantes :

Catégorie Standard : places assises traditionnelles proposées au tarif standard

places assises traditionnelles proposées au tarif standard Zone de places assises accessibles : une zone réservée aux personnes handicapées et à mobilité réduite

une zone réservée aux personnes handicapées et à mobilité réduite Places debout uniquement : option de places debout proposée au tarif standard

option de places debout proposée au tarif standard Catégorie « Supporters » : réservée spécifiquement aux supporters de l'association membre participante (PMA) conformément aux critères et directives de la PMA

Les billets de toutes les catégories ci-dessus étaient disponibles au prix de 300 MXN (environ 16 $).

N'oubliez pas de consulter régulièrement le site de la FIFA pour obtenir plus d'informations, ainsi que les sites de revente tels que StubHub pour connaître les billets disponibles.

À quoi s'attendre du match de qualification pour la Coupe du monde Irak vs Bolivie

La quête de l'Irak pour une place à la Coupe du monde 2026 a débuté par une victoire 5-1 contre l'Indonésie à Bassorah en novembre 2023. Deux ans et dix-sept matchs plus tard, l'équipe allait affronter les Émirats arabes unis pour une place dans les barrages interconfédéraux de la Coupe du monde.

Ce fut une lutte titanesque en deux manches, l'Irak s'imposant après avoir marqué sur penalty à la 17e minute des prolongations pour s'assurer une victoire 3-2 sur l'ensemble des deux matchs. L'équipe vise désormais à atteindre la terre promise qu'est la phase finale de la Coupe du monde pour la première fois en 40 ans.

En 1986, au Mexique, bien que l’Irak n’ait pas réussi à marquer le moindre point lors de la phase de groupes, il n’a pas fait honte à son pays. Lors des rencontres contre le Paraguay, la Belgique et le Mexique, les Lions de Mésopotamie n’ont perdu à chaque fois que par un but d’écart.

L'Irak revient au Mexique à la fin du mois, avec l'intention de maintenir ses espoirs de Coupe du monde. Il devra toutefois améliorer son efficacité offensive à l'extérieur s'il veut aller plus loin, car il n'a pas réussi à trouver le chemin des filets lors de ses cinq derniers matchs disputés hors d'Asie.

En matière de buts, le sélectionneur irakien Graham Arnold, qui a mené l’Australie jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, espère qu’Aymen Hussein pourra maintenir son efficacité devant le but. Le joueur de 30 ans, qui approche la barre des 100 sélections avec son pays, a trouvé le chemin des filets à huit reprises lors des qualifications de l’AFC pour la Coupe du monde.

Outre cette finale du barrage interconfédéral, l'Estadio BBVA de Guadalupe accueillera également les quatre matchs suivants de la Coupe du monde de la FIFA 2026 cet été :

14 juin : Vainqueur de la voie B de l'UEFA vs Tunisie (20 h)

20 juin : Tunisie vs Japon (22 h)

24 juin : Afrique du Sud vs Corée du Sud (19 h)

29 juin : 16e de finale : Vainqueur du groupe F contre deuxième du groupe C (19 h)

Quel est le format des barrages interconfédéraux de qualification pour la Coupe du monde ?

Chaque confédération (à l'exception de l'UEFA, qui dispose de son propre système de barrages) s'est vu attribuer une place pour les barrages de qualification à la Coupe du monde. Ces confédérations sont la CONCACAF, l'AFC, la CAF, la CONMEBOL et l'OFC. La CONCACAF a reçu une place supplémentaire, ses pays étant les hôtes de la Coupe du monde.

Le tournoi de barrage se déroulera au Mexique et mettra en scène six équipes, réparties en deux poules de trois équipes, les vainqueurs de chaque poule se qualifiant pour la Coupe du monde. Les équipes ont été réparties dans les poules en fonction du classement mondial masculin de la FIFA. Dans chaque poule, deux équipes non têtes de série s'affronteront en demi-finale, et le vainqueur se qualifiera pour la finale du barrage contre une équipe tête de série.

Les barrages se dérouleront sous la forme de matchs à élimination directe en une seule manche. Si le score est à égalité à la fin du temps réglementaire, une prolongation sera jouée. Si le score reste à égalité, une séance de tirs au but sera organisée pour déterminer le vainqueur.