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São Paulo Grand Prix ticketsGetty Images
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Comment obtenir des billets pour le Grand Prix de São Paulo : dates, prix des billets et plus encore

SHOPPING

Voici exactement comment vous pouvez obtenir des billets pour le Grand Prix de São Paulo

La Formule 1 se rend sur l’emblématique Autódromo José Carlos Pace d’Interlagos pour le Grand Prix de São Paulo, l’une des étapes les plus palpitantes du calendrier du sport automobile. Réputé pour son tracé vallonné, son public passionné et sa météo imprévisible, le circuit offre régulièrement des luttes roue contre roue incroyables.

Si vous voulez assister en direct à des courses de tout premier niveau en Amérique du Sud, GOAL vous couvre entièrement. Voici ci-dessous toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour acheter vos billets dès maintenant.

Quand a lieu le Grand Prix de São Paulo ?

Date et heure

Épreuve

Lieu

Billets

6-8 novembre 2026

Grand Prix de São Paulo de Formule 1 2026

Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, Brésil

Billets

Où acheter des billets pour le Grand Prix de São Paulo ?

La plateforme officielle de billetterie de l’événement est Eventim Brazil, aux côtés du portail officiel de billetterie de la Formule 1.

Si les contingents généraux officiels sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une solution alternative pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour le Grand Prix de São Paulo ?

Les quotas officiels de billets sur les canaux de vente primaires commencent à 320 $ USD pour des pass admission générale de trois jours.

Si les contingents généraux officiels sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une solution alternative pour obtenir des places de dernière minute, avec des prix à partir de 606 $ USD selon les disponibilités et l’emplacement des sièges.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Grand Prix de São Paulo

Disputé sur le mythique Autódromo José Carlos Pace, le Grand Prix de São Paulo se déroule sur un circuit intense de 4,309 kilomètres, parcouru dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, et comprenant 15 virages exigeants comme le célèbre Senna S. Les portes ouvrent chaque jour à 8 h 00, heure locale, et les fans peuvent facilement accéder au site via la ligne 9 Esmeralda jusqu’à la gare Autódromo, située à proximité. Les tribunes autour de la ligne droite principale et du Senna S offrent des vues idéales sur les dépassements, et si les quotas officiels sont principalement vendus sous forme de forfaits admission générale de trois jours à partir de 320 $ USD, des options à la journée sont fréquemment proposées sur les plateformes du marché secondaire.

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